Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar se si pasojë e një intervenimi teknik në pusetën e ujëmatësit kryesor në fshatin Dedaj, Njësia Prizren, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm.

Sipas njoftimit, ndërprerja do të prekë të gjithë konsumatorët e fshatit Dedaj dhe do të zgjasë deri në riparimin e plotë të defektit.

Nga KRU “Gjakova” u kërkohet mirëkuptim qytetarëve të prekur nga kjo ndërprerje, duke theksuar se ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë. /Telegrafi/


