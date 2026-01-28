Fshati Dedaj i Prizrenit mbetet pa ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka njoftuar se si pasojë e një intervenimi teknik në pusetën e ujëmatësit kryesor në fshatin Dedaj, Njësia Prizren, do të ketë ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pijshëm.
Sipas njoftimit, ndërprerja do të prekë të gjithë konsumatorët e fshatit Dedaj dhe do të zgjasë deri në riparimin e plotë të defektit.
Nga KRU “Gjakova” u kërkohet mirëkuptim qytetarëve të prekur nga kjo ndërprerje, duke theksuar se ekipet teknike janë në terren dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë. /Telegrafi/
