Franca miraton buxhetin e vitit 2026 pasi qeveria i mbijetoi votëbesimit
Pas muajsh bllokimi politik, buxheti shtetëror i Francës për vitin 2026 u miratua përfundimisht të hënën në mbrëmje, pas refuzimit të dy mocioneve të mosbesimit në parlament.
Mocionet u paraqitën në përgjigje të vendimit të kryeministrit Sébastien Lecornu të premten për të thirrur nenin 49.3 të kushtetutës, i cili i lejon qeverisë të miratojë legjislacion pa votën e deputetëve, transmeton Telegrafi.
Një mocion u paraqit nga Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë, tjetri nga partitë e krahut të majtë duke përjashtuar socialistët. Meqenëse të dyja dështuan, buxheti është miratuar automatikisht.
Vota shënon kapitullin e fundit të një procesi të gjatë dhe të trazuar që ka nxjerrë në pah përçarjet e thella brenda parlamentit të fragmentuar të Francës.
Në një mesazh të postuar në X, Sébastien Lecornu shprehu lehtësimin e tij që Franca "më në fund" ka një buxhet.
Ai sqaroi se ky tekst "nuk është teksti i qeverisë", por "rezultat i një kompromisi parlamentar, duke përfshirë amendamente nga të gjitha grupet", duke shtuar se po ia paraqiste buxhetin Këshillit Kushtetues për të siguruar që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e vendit.
Që kur zgjedhjet e parakohshme të vitit 2024 prodhuan një parlament të varur, ligjvënësit kanë dështuar vazhdimisht të arrijnë një kompromis se si të trajtojnë financat publike në përkeqësim të vendit.
Debakli i buxhetit tashmë u kishte kushtuar dy prej paraardhësve të Lecornu-së vendet e tyre të punës.
Pa një shumicë të qëndrueshme, Lecornu në fund zgjodhi ta detyronte projektligjin të miratohej pa votim.
Gjatë debatit parlamentar të hënën, tensionet u rritën. Kryeministri Lecornu akuzoi disa pjesë të opozitës për krijimin e "çrregullimit të përhershëm", duke argumentuar se bllokimi i bisedimeve për buxhetin në një moment të tillë ishte i papërgjegjshëm.
Ndërkohë, Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë denoncoi atë që e quajti një "buxhet ndëshkimi dhe privimi", duke i nxitur ligjvënësit të votojnë për të rrëzuar qeverinë.
Buxheti nuk i ka bindur të gjithë aleatët e qeverisë. Disa ligjvënës të qendrës dhe të krahut të djathtë kanë vënë hapur në pikëpyetje nëse objektivi i uljes së deficitit publik në 5% të GDP-së në vitin 2026 - nga 5.4% në vitin 2025 - është realist.
Sipas planit të qeverisë, bizneset do të përballen me disa rritje taksash, duke përfshirë një taksë shtesë mbi fitimet e mëdha të korporatave që pritet të mbledhin më shumë se 7 miliardë euro.
Deficiti shtetëror parashikohet të jetë rreth 132 miliardë euro, kryesisht i pandryshuar nga viti i kaluar. /Telegrafi/