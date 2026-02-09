Franca do t'i nxisë 29-vjeçarët të kenë fëmijë para se të jetë tepër vonë
Të gjithë qytetarët francezë 29-vjeçarë duhet të inkurajohen nga qeveria e tyre që të kenë fëmijë ndërsa janë ende në gjendje.
Zyrtarët e shëndetësisë thonë se qëllimi është të shmangen përballjet e këtyre burrave dhe grave me probleme të fertilitetit më vonë dhe të mendojnë "sikur ta dija", transmeton Telegrafi.
Strategjia është një pjesë e një plani prej 16 pikash për të rritur shkallën e fertilitetit në Francë, një nga shumë vende perëndimore, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, ku shifrat po bien.
Trendi po krijon ankth se si qeveritë do të jenë në gjendje të financojnë pensionet dhe kujdesin shëndetësor për popullatat në plakje, kur ka më pak të rinj që punojnë që paguajnë taksa.
Por globalisht, politikat për të rritur shkallën e fertilitetit kanë dhënë rezultate të kufizuara, dhe kritikët e skemës franceze sugjeruan se strehimi dhe sigurimi më i mirë i maternitetit mund të jenë zgjidhje më efektive.
Shkalla e fertilitetit në Francë prej 1.56 fëmijësh për grua është shumë më poshtë se 2.1 e nevojshme për të mbajtur një popullsi të qëndrueshme.
Por është më e lartë se shkallët famëkeqe të ulëta në Kinë, Japoni dhe Korenë e Jugut; dhe Mbretëria e Bashkuar - ku shifrat e fundit të disponueshme tregojnë se kishte rënë në një nivel rekord prej 1.41 në Angli dhe Uells deri në vitin 2024.
Profesori François Gemenne, i cili specializohet në qëndrueshmëri dhe migrim në Shkollën e Biznesit HEC Paris, i tha Sky News: "Kjo është diçka që demografët e dinin prej kohësh, por fakti që pati më shumë vdekje sesa lindje në Francë vitin e kaluar krijoi një efekt shoku".
"Shqetësimi demografik" i Francës përkeqësohet nga hartimi i sistemit të saj të pensioneve dhe "obsesioni i saj me imigracionin dhe frika e 'zëvendësimit'", shtoi ai.
Përpjekja e qeverisë franceze për të adresuar rënien e niveleve të lindjeve do ta shohë atë të dërgojë "informacion të synuar, të balancuar dhe shkencërisht të shëndoshë" për të rinjtë, duke përfshirë çështje që përfshijnë shëndetin seksual dhe kontracepsionin.
Materiali "do të përsërisë gjithashtu se fertiliteti është një përgjegjësi e përbashkët midis grave dhe burrave", tha ministria e shëndetësisë e vendit.
Si pjesë e planit të saj, ajo po përpiqet gjithashtu të rrisë numrin e qendrave të ngrirjes së vezëve nga 40 në 70 dhe ta bëjë vendin një lider në kërkimin e fertilitetit.
Sistemi i saj shëndetësor tashmë ofron ngrirje falas të vezëve për 29-37 vjeç, një shërbim që kushton rreth 5,000 funte për raund në Mbretërinë e Bashkuar.
Plani përfshin gjithashtu një fushatë të re kombëtare komunikimi, një faqe interneti "Perferoliti Im" që këshillon mbi ndikimet e pirjes së duhanit, peshës dhe stilit të jetës dhe mësime shkollore për fëmijët rreth shëndetit riprodhues.
Ministria e Shëndetësisë e Francës ka pranuar se normat e vdekshmërisë së nënave dhe foshnjave janë më të larta se vendet fqinje dhe gjithashtu po fillon një rishikim të kujdesit perinatal për të luftuar situatën "shqetësuese".
Channa Jayasena, profesoreshë e endokrinologjisë riprodhuese në Imperial College London, i tha Sky News: "Nga ana femërore, ndryshimet shoqërore që çojnë në moshë më të madhe të amësisë janë sigurisht të rëndësishme".
Ai tha se obeziteti ishte gjithashtu një problem pasi rriti rrezikun e grave për sindromën e vezoreve policistike dhe endometriozën, dhe ishte gjithashtu faktori kryesor i rrezikut për burrat.
Allan Pacey, profesor i andrologjisë në Universitetin e Mançesterit, tha se për shumicën e njerëzve në mbarë botën, vendimi për të pasur fëmijë "varej nga faktorë [jo-mjekësorë], siç janë qasja më e mirë në arsim, mundësitë e karrierës, taksimi, strehimi, hipotekat e financat. Mjekësia nuk mund të ndihmojë me këto gjëra", tha ai. /Telegrafi/