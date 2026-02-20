Franca bën thirrje për një "NATO më evropiane"
Evropa duhet të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha për sigurinë e saj duke ndërtuar një “NATO më evropiane”, ka deklaruar ministri i mbrojtjes i Francës.
Duke folur në takimin E5 në Poloni, ku morën pjesë Franca, Gjermania, Italia, Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar, Catherine Vautrin tha se grupi ndan "një përgjegjësi të veçantë" për mbrojtjen e Evropës mes tensioneve globale në rritje.
"Ne të gjithë e dimë, kolektivisht, se duhet të ecim drejt një NATO-je më evropiane", tha ajo në një konferencë të përbashkët për shtyp.
Ndërsa riafirmoi SHBA-në si aleat, Vautrin vuri në dukje se Uashingtoni i ka inkurajuar kombet evropiane "të marrin përsipër mbrojtjen".
Franca ka dyfishuar buxhetin e saj të mbrojtjes gjatë dekadës së fundit dhe do të vazhdojë të rrisë shpenzimet, duke theksuar se fondet duhet të përkthehen shpejt në aftësi ushtarake të dislokueshme.
"Përtej kësaj rritjeje të buxhetit, ne duhet të sigurohemi që këto para të përkthehen, sigurisht, në pajisje ushtarake shpejt", tha ajo, duke përmendur nevojën që industria të përmbushë kërkesën ndërsa "bota po riarmatohet".
Ajo bëri thirrje gjithashtu për një koordinim më të fortë operacional midis forcave evropiane për t'u përgatitur për çdo emergjencë.
"Së bashku, ne duhet të jemi të gatshëm t'i përgjigjemi çdo skenari", tha ajo.
Vautrin riafirmoi mbështetjen “e palëkundur” të Evropës për Ukrainën, duke thënë se siguria e kontinentit varet nga një paqe e qëndrueshme që respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Kievit.
“Siguria e kontinentit tonë mbështetet në vendosjen e një paqeje të qëndrueshme të bazuar në respektin për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës”, tha ajo, duke shtuar: “Një armëpushim, një marrëveshje paqeje, nuk duhet të jetë kurrë prelud për agresion të mëtejshëm”.
Franca do të presë takimin e ardhshëm ministror të E5 para verës për të çuar përpara bashkëpunimin në mbrojtjen e Evropës. /Telegrafi/