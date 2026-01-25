Forza Horizon 6 po vjen, publikohet traileri
Loja e shumëpritur Forza Horizon 6 me bazë në Japoni po duket si diçka e veçantë.
Mes një mori përmbajtjesh të reja nga Playground Games - duke përfshirë një trailer të ri loje - më në fund po fillojmë të shohim se si do të duket loja.
Më emocionuese është se do të dalë më 19 maj 2026.
Që nga loja e parë Horizon nga viti 2012, e cila u zhvillua në Kolorado, fansat praktikisht kanë lutur për një botim në Japoni.
Për shumë njerëz, transferimi i lojës në Japoni ishte vendim i rëndësishëm.
Duke hulumtuar trailerin, ka shumë detaje interesante rreth Horizon 6.
Ndoshta më e rëndësishmja, Toyota GR GT e re do të veprojë si vetura kryesore e Horizon 6.
Së dyti, do të shfaqen disa lokacione nga bota reale.
Sa i përket veturave, duket kryesisht si Horizon 5. Megjithatë, në trailer ka shtesa të reja si një X100 Toyota Chaser, Daihatsu Copen dhe Honda Beat.
Në total, plot 550 vetura do ta zbukurojnë lojën.
Gjithashtu ka disa mekanika të reja loje për t'u eksploruar. Lojtarët do të kenë një luginë të tërë malore të quajtur "The Estate" për vete, të hapur për personalizim të pakufizuar.
Ndërsa zhvilluesit nuk ishin të qartë për mënyrën e saktë të lojës, duket se ju mund të vendosni ndërtesa, bimë dhe rrugë për të krijuar hartën tuaj. Lojtarë të tjerë gjithashtu mund të vizitojnë hartën që krijoni. /Telegrafi/