Fortnite kthehet në Google Play në të gjithë botën
Pas pesë vitesh e gjysmë betejash ligjore, Fortnite më në fund po kthehet në Google Play në të gjithë botën.
Titulli i suksesshëm i Battle Royale është përsëri i disponueshëm në Google Play si shkarkim falas, pikërisht në kohë për sezonin e tij të ri të Battle Royale: Fortnite Showdown, transmeton Telegrafi.
Ky zhvillim i fundit vjen pas kthimit të Fortnite në versionin amerikan të Google Play në dhjetor dhe rilistimit të tij në Apple App Store majin e kaluar.
Fortnite u hoq nga Google Play dhe App Store në gusht 2020, pak pasi Epic u përpoq të zbatonte sistemin e vet të pagesave të jashtme për blerjet brenda lojës.
Epic Games më pas filloi ofensivën e saj ligjore kundër Google dhe Apple, të cilën në fund e fitoi, duke rezultuar në ndryshime në shkallë të gjerë në App Store dhe Google Play.
Si rezultat i betejave ligjore, të dyja platformat tani u lejojnë zhvilluesve të përdorin sisteme alternative pagesash me tarifa më të ulëta komisioni dhe pa taktika të panevojshme frikësimi ndaj përdoruesve. /Telegrafi/
