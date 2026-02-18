Ford ndan detajet kryesore mbi kamionçinën e saj elektrike prej 30,000 dollarësh
Verën e kaluar, Ford Motor Company njoftoi se po zhvillonte një kamionçinë elektrike me një çmim fillestar prej rreth 30,000 dollarësh.
Do të dalë në shitje diku në vitin 2027, dhe prodhuesi i automjeteve sapo ka filluar të publikojë më shumë detaje mbi modelin e ardhshëm, transmeton Telegrafi.
Në qendër të projektit është një proces i ri prodhimi, një dizajn inovativ dhe një fokus në rritjen e efikasitetit. Kamionçina do të jetë modeli i parë që do të përdorë platformën e ardhshme Universal Electric Vehicle të Ford, e cila prodhuesi i automjeteve thotë se do të jetë po aq e shpejtë sa një EcoBoost Mustang dhe do të ofrojë më shumë hapësirë për pasagjerë sesa Toyota RAV4.
Prodhuesi i automjeteve u ngarkoi ekipeve të zhvillimit të kamionçinës detyrën e ndjekjes së "objektivave të shpërblimit", të cilat janë metrika të dizajnuara për të kthyer çdo përmirësim të efikasitetit në kursime të kostos së baterisë dhe autonomi të vlerësuar, ndërsa prodhuesi i automjeteve përpiqet ta bëjë modelin e ri të përballueshëm.
Kjo përfshin një proces të ri prodhimi që është projektuar për të zvogëluar kompleksitetin, siç është përdorimi i më pak pjesëve strukturore dhe elementëve të fiksimit.
Sipas prodhuesit të automjeteve, Maverick ka 146 pjesë strukturore në pjesën e përparme dhe të pasme. Kamioni i ri elektrik ka vetëm dy, duke përdorur një teknikë të quajtur prodhim unicasting alumini, një e para për Ford, por është vetëm një nga shumë mënyrat se si kompania po përpiqet të mbajë kostot të ulëta.
Aerodinamika është thelbësore për aftësinë e një autonomie të një EV, dhe çdo përmirësim i vogël në efikasitet ndihmon që modeli të jetë më i përballueshëm.
Për shembull, edhe një rritje prej 1.0 milimetër në lartësinë e çatisë së kamionit do të barazohej me një kosto shtesë prej 1.30 dollarësh për baterinë, ose një humbje prej 0.055 miljesh autonomie. Në vend të kësaj, vija e çatisë drejton ajrin me shpejtësi të lartë në formën e një pike loti mbi shtrat, duke e lejuar atë të kalojë direkt mbi të.
Nën kamion, Ford i bëri vrimat e bulonave më të cekëta, duke lejuar që ajri të lëvizë më me efikasitet, duke përfshirë edhe rreth gomës dhe pezullimit.
Ford gjithashtu e projektoi automjetin për të drejtuar gjurmën e gomës së përparme në ato të pasme, duke "fshehur" rrotat e pasme nga rrjedha e ajrit me shpejtësi të lartë rreth automjetit dhe duke fituar një rreze shtesë prej 4.5 miljesh.
Prodhuesi i automjeteve po e monton gjithashtu njësinë e drejtimit sa më poshtë të jetë e mundur dhe përfshin një kuti motori të projektuar për të zvogëluar gjurmën turbulente. Ky pozicionim i ulët gjithashtu zvogëlon këndin e gjysmë-boshteve dhe fërkimin në nyje.
Nga jashtë, Ford e uli madhësinë e pasqyrës me 20 përqind. E bëri këtë duke bashkuar rregullimin e xhamit dhe aktivizuesin e pasqyrës së palosshme në një njësi të vetme, kështu që e gjithë pasqyra lëviz në këndin perfekt të shikimit. Kjo shtoi 1.5 milje rreze veprimi.
Fokusi në bërjen e përmirësimeve të shumta të vogla ka rezultuar në një kamion me efikasitet aerodinamik më shumë se 15 përqind më të lartë se ai i çdo kamioneti tjetër në shitje sot.
Ford tashmë zbuloi se kamionçina do të përdorë bateri prizmatike litium-hekur-fosfat që shërbejnë gjithashtu si nën-montim strukturor dhe dysheme e automjetit. Tani e dimë se kamioni do të ketë një bateri 400 volt dhe do të funksionojë në një sistem 48 volt.
Specifikime të tilla si rreze veprimi mbeten një mister, por prodhuesi i automjeteve zbuloi se po zhvillon ekosistemin e karikimit elektrik të automjetit brenda kompanisë, duke përfshirë teknologji të përparuara.
Kamionçina do të përdorë një dizajn të ri të qarkut që kombinon ndjeshmërinë me tension të ulët, tension të lartë dhe termik në një pjesë të vetme, duke zvogëluar numrin e pjesëve dhe instalimeve elektrike.
Ford po përdor gjithashtu arkitekturën zonale për kamionin, duke zvogëluar numrin e njësive të kontrollit në të gjithë automjetin. Kjo ka rezultuar që instalimet elektrike të automjetit elektrik të jenë 4,000 metra më të shkurtra se instalimet elektrike të përdorura në SUV-in e parë elektrik të Ford-it. /Telegrafi/