ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës ka raportuar se forcat mbrojtëse goditën 12 cisterna ruse, një rimorkiator dhe një anije mallrash në Detin e Azov natën e 8-9 korrikut.

Forcat ukrainase goditën gjithashtu terminalin e naftës Yug Rusi dhe një depo municionesh ruse, transmeton Telegrafi.

Dymbëdhjetë cisterna, një rimorkiator dhe një anije mallrash që i përkisnin Federatës Ruse u goditën në Detin e Azov.

Shtabi i Përgjithshëm shtoi se ende po mblidhen informacione mbi shkallën e dëmit dhe rezultatet e sulmeve.

Ai tha se anijet ruse të goditura u përdorën, ndër të tjera, për të furnizuar me karburant dhe lubrifikantë grupimet ushtarake ruse dhe për të transportuar naftë dhe produkte nafte në anashkalimin e sanksioneve ndërkombëtare.

Anijet lehtësojnë eksportet e energjisë, një burim kyç financimi për luftën kundër Ukrainës.

Një sulm u krye gjithashtu në terminalin e naftës Yug Rusi në Bataisk në Oblastin Rostov të Rusisë. Një zjarr u raportua në afërsi. Shkalla e dëmit dhe pasojat e sulmit janë ende duke u vlerësuar.

Terminali i naftës merret me transportimin e produkteve të naftës për eksport dhe përdoret për të furnizuar karburant dhe lubrifikantë për forcat ruse në frontin jugor.

Një depo ruse municionesh pranë Sorokyne në rajonin Luhansk u godit gjithashtu. /Telegrafi/



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