Forcat ukrainase godasin 12 tankerë rusë, anije mallrash dhe një terminal nafte
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës ka raportuar se forcat mbrojtëse goditën 12 cisterna ruse, një rimorkiator dhe një anije mallrash në Detin e Azov natën e 8-9 korrikut.
Forcat ukrainase goditën gjithashtu terminalin e naftës Yug Rusi dhe një depo municionesh ruse, transmeton Telegrafi.
Dymbëdhjetë cisterna, një rimorkiator dhe një anije mallrash që i përkisnin Federatës Ruse u goditën në Detin e Azov.
Shtabi i Përgjithshëm shtoi se ende po mblidhen informacione mbi shkallën e dëmit dhe rezultatet e sulmeve.
Ai tha se anijet ruse të goditura u përdorën, ndër të tjera, për të furnizuar me karburant dhe lubrifikantë grupimet ushtarake ruse dhe për të transportuar naftë dhe produkte nafte në anashkalimin e sanksioneve ndërkombëtare.
Anijet lehtësojnë eksportet e energjisë, një burim kyç financimi për luftën kundër Ukrainës.
Një sulm u krye gjithashtu në terminalin e naftës Yug Rusi në Bataisk në Oblastin Rostov të Rusisë. Një zjarr u raportua në afërsi. Shkalla e dëmit dhe pasojat e sulmit janë ende duke u vlerësuar.
Terminali i naftës merret me transportimin e produkteve të naftës për eksport dhe përdoret për të furnizuar karburant dhe lubrifikantë për forcat ruse në frontin jugor.
Një depo ruse municionesh pranë Sorokyne në rajonin Luhansk u godit gjithashtu. /Telegrafi/
Our warriors are carrying out the long-range sanctions plan in response to Russia dragging out the war and continuing its attacks. Recent days saw important successful strikes on facilities supporting Russia's oil sector and sustaining its war policy.
SSU warriors struck two oil… pic.twitter.com/4o23HYwfkr
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2026
USF Birds played Battleship with the shadow fleet tankers today:
The shadow fleet is leaving the chat.
The battle for fuel supplies to Crimea in the Sea of Azov: 8 shadow-fleet tankers of the rf were hunted down and lit up by pilots of “Kairos” from the 414th Brigade “Magyar’s… pic.twitter.com/QLFHDsuVlW
— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) July 7, 2026
Onboard footage from a Ukrainian USV as it slams into a Russian dark fleet oil tanker off the coast of Crimea this morning. pic.twitter.com/xWL1pBb02X
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2026