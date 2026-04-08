Forcat amerikane gati për të rifilluar operacionet luftarake në Iran nëse kërkohet, thotë një zyrtar ushtarak
Dan Caine, kreu i forcave amerikane, ka folur në konferencën e Pentagonit, ku i pranishëm ishte edhe Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth me të cilin ndanë detaje nga operacioni ushtarak në Iran.
Ai përsërit komentet e Pete Hegseth duke thënë se SHBA-të arritën objektivat ushtarake në Iran që u vendosën nga Donald Trump, transmeton Telegrafi.
Ndërsa ai mirëpret marrëveshjen e armëpushimit me Iranin, Caine thotë se është vetëm "një pauzë" dhe forcat amerikane janë "gati, nëse urdhërohen ose thirren, të rifillojnë operacionet luftarake me të njëjtën shpejtësi dhe saktësi" siç është parë tashmë gjatë luftës.
Ndër shumë totalet që ai rendit nga operacionet amerikane janë:
Më shumë se 13,000 objektiva të goditura në Iran
Më shumë se 450 objekte raketash balistike iraniane dhe 80% e totalit të objekteve të raketave të tij të shkatërruara
Pothuajse 80% e bazës industriale bërthamore të Iranit u godit. /Telegrafi/