Fluturimi vonohet pasi një tufë bletësh pushton turbinën e aeroplanit
Një aeroplan i American Airlines që po përgatitej të nisej nga një aeroport i Karolinës së Veriut u vonua për rreth një orë për shkak të një tufe bletësh.
Micah McCollough, një pasagjer në aeroplan në Aeroportin Ndërkombëtar Charlotte Douglas, filmoi ndërsa bletarët dhe punonjësit e linjës ajrore punonin për të hequr bletët nga turbina e aeroplanit.
Videoja tregon momentin kur bletët vendosen në një kuti për transport të sigurt. /Telegrafi/
