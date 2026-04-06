Një aeroplan i American Airlines që po përgatitej të nisej nga një aeroport i Karolinës së Veriut u vonua për rreth një orë për shkak të një tufe bletësh.

Micah McCollough, një pasagjer në aeroplan në Aeroportin Ndërkombëtar Charlotte Douglas, filmoi ndërsa bletarët dhe punonjësit e linjës ajrore punonin për të hequr bletët nga turbina e aeroplanit.

Videoja tregon momentin kur bletët vendosen në një kuti për transport të sigurt. /Telegrafi/


