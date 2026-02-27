Florent Muslija konfirmon formën fantastike, shënon gol ndaj Bochumit
Fortuna Dusseldorfi po udhëheq me rezultat 2-0 në shtëpi ndaj Bochumit në kuadër të javës së 24-të në Bundesliga 2.
Vendasit e mbyllën pjesën e parë me epërsi minimale 1-0 pas golit të realizuar nga zvicerani Cedric Itten.
Në pjesën e dytë Dusseldorfi ia doli të realizojë edhe golin e dytë, ku kësaj radhe në skenë doli ylli kosovar Florent Muslija.
Muslija i cili këtë ndeshje e nisi nga banka rezervë, realizoi për 2-0 në minutën e 57-të të ndeshjes.
Për 27-vjeçarin ky ishte goli i tij i katërt në këtë edicion të garave, teksa ka edhe po aq asistime./Telegrafi/
