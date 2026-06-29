Fituesja e Nobelit për Paqe ende jeton e fshehur - kush është Maria Corina Machado?
Udhëheqësja e opozitës së Venezuelës është zotuar të kthehet në vend për të mbështetur ata që janë prekur nga tërmetet.
Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Maria Corina Machado, ka jetuar e fshehur pas zgjedhjeve të diskutuara gjerësisht të vendit në vitin 2024.
Historia e saj është një kujtesë e trazirave me të cilat është përballur Venezuela, madje edhe para tërmeteve vdekjeprurëse të javës së kaluar.
Çfarë ndodhi në zgjedhjet e Venezuelës?
Machado njoftoi se do të kandidonte për presidente në vitin 2023, përpara zgjedhjeve në korrik të vitit pasardhës.
Ajo kishte bashkuar partinë opozitare Vente Venezuela, duke fituar zgjedhjet paraprake me një shumicë dërrmuese, dhe tubimet e saj në prag të zgjedhjeve të përgjithshme filluan të tërhiqnin turma të mëdha.
Ajo u bë e njohur në mesin e publikut përballë autoritarizmit në zgjerim e sipër nën drejtimin e Nicolas Maduros, i cili udhëhoqi vendin që nga viti 2013.
Gjykatat e vendit, të ndikuara shumë nga Maduro, e bllokuan Machadon të kandidonte.
Më pas ajo u detyrua të fshihej, ndërsa qeveria e presidentit shënjestronte rregullisht kundërshtarët e saj të vërtetë ose të supozuar, duke bërë rregullisht arrestime.
Edmundo Gonzalez, relativisht i panjohur, zuri vendin e saj si kandidat i opozitës, por Maduro fitoi një mandat të tretë gjashtëvjeçar në korrik të vitit të kaluar, duke marrë zyrtarisht 51% të votave.
Por vullnetarët e opozitës arritën të mbledhin kopje të numërimeve të votimeve nga 80% e 30,000 qendrave të votimit në të gjithë vendin, të cilat treguan se Gonzalez fitoi me më shumë se dy me një.
Megjithatë, autoriteti zgjedhor kontrollohet nga ata që janë besnikë ndaj Maduros, ashtu si edhe Gjykata Supreme e Venezuelës, e cila vendosi që numërimet e votimeve ishin të falsifikuara.
Sigurisht, SHBA e Donald Trumpit që atëherë e kanë kapur Maduron dhe e kanë marrë në paraburgim, në një operacion ushtarak të nisur në fillim të këtij viti.
Por SHBA e ka lënë Delcy Rodriguez, e cila ishte zëvendëse e Maduros, në vend si presidente në detyrë - së bashku me pjesën më të madhe të regjimit të tij - duke çuar në kritika nga ata që thonë se Trump duhet të mbështesë një tranzicion demokratik në vend.
Në vend të kësaj, Trump është përqendruar në marrjen e kontrollit të burimeve të Venezuelës, si nafta.
Komiteti Norvegjez i Nobelit tha se i dha Machados çmimin për paqe falë "punës së saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës dhe për luftën e saj për të arritur një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura në demokraci".
Në një telefonatë me Institutin Norvegjez të Nobelit pas fitores së saj, Machado tha: "Kjo është diçka që populli venezuelian e meriton". /Telegrafi/