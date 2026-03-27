Fitorja spektakolare e Kosovës ndaj Sllovakisë, urime nga ambasada e SHBA-së, Francës dhe BE-së
Përballja mes Kosovës dhe Sllovakisë mbrëmjen e së enjtes solli emocione të forta dhe një atmosferë të zjarrtë në stadium.
Kombëtarja e Kosovës tregoi angazhim dhe luftë në çdo minutë, ndërsa fitoi me rezultat 4 me 3.
E për këtë fitore historike në futboll, ambasadorët e huaj kanë uruar Kosovën.
Për fitoren ndaj Sllovakisë kanë uruar nga Ambasada amerikane.
“Urime Kosovës për këtë fitore historike”, thuhet në postimin e Ambasadës amerikane në Prishtinë.
Kosovën e ka uruar edhe ambasada e Francës.
“Urime Kosovë”, thuhet në postimin e tyre.
Urime🇽🇰 pic.twitter.com/VHalG3lDzM
— France au Kosovo 🇲🇫 (@FranceauKosovo) March 26, 2026
Ndërkaq, për këtë fitore të rëndësishme kanë uruar edhe nga Zyra e BE-së në Prishtinë.
“Urime Kosovë! Me këtë fitore të rëndësishme me Sllovakinë kualifikimi për Kupën Botërore vazhdon... Gjitha të mirat në ndeshjen e radhës me Turqinë”, shkruan Eva Palatova nga Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. /Telegrafi/
Congrats Kosovo 🇽🇰
An important win in a game with 🇸🇰Slovakia!
3:4 🙌
World Cup Qualifiers continue. All the best in your next match with Türkiye!@FFK_KS
📷 https://t.co/XMg3zqcK7O pic.twitter.com/tqMirnLyNR
— Eva Palatová (@EUActingHeadKS) March 26, 2026