Fitore Pacolli intervistohet në lidhje me grantet në Ministrinë e Bujqësisë
Prokuroria Speciale e Kosovës ka intervistuar në cilësinë e të pandehurës deputeten e Lëvizjes Vetëvendosje, Fitore Pacolli, në kuadër të hetimeve që lidhen me ndarjen e granteve në Ministrinë e Bujqësisë.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Speciale, Nora Luta, e cila bëri të ditur se intervistimi i Pacollit është zhvilluar të enjten.
Pacolli, në periudhën përkatëse, ka ushtruar funksionin e Kryetares së Komisionit Parlamentar për Bujqësi.
Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, Prokuroria Speciale ka intervistuar në cilësinë e të pandehurit edhe ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci.
Intervistimet kanë të bëjnë me grantet e ndara nga Ministria e Bujqësisë gjatë kohës kur Peci ishte në krye të këtij dikasteri si ministër./Telegrafi