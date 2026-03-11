Fitoi titullin e Guinness World Records - roboti i vëllezërve britanikë zgjidh kubin e Rubikonit në 45.3 sekonda
Vëllezërit britanikë fitoi titullin e Guinness World Records kur roboti i tyre zgjidhi një Rubik’s Cube 4x4x4 në 45.3 sekonda.
Matthew dhe Thomas Pidden, vëllezër që ndajnë pasionin për robotikën dhe kompjuterët, demonstruan aftësitë e robotit të tyre për zgjidhjen e enigmave në Universitetin e Bristol në maj 2025, dhe ai arriti të zgjidhë një Rubik’s Cube në 45.3 sekonda.
Guinness World Records ka konfirmuar se demonstrimi thyen rekordin për robotin më të shpejtë që zgjidh një kub enigmash 4x4x4, i cili më parë ishte vendosur në 1 minutë dhe 18.68 sekonda në vitin 2014.
53K views · 638 reactions | Fastest robot to solve a 4x4x4 puzzle cube ⏱️ 45.30 seconds by Matthew and Thomas Pidden 🇬🇧 | Guinness World Records www.facebook.com
“Vendosa të thyej rekordin si pjesë e projektit tim përfundimtar të studimeve universitare,” tha Matthew Pidden për Guinness World Records. “Gjithmonë më kanë pëlqyer Rubik’s Cubes që kur isha fëmijë dhe shkenca kompjuterike. Të kombinoja të dyja dukej një progres natyral dhe një projekt i shkëlqyer”.
Një video e demonstrimit tregon robotin duke përdorur katër krahët e tij për të manipuluar kubin deri sa të gjitha faqet e tij të kenë ngjyra të plota.
“Roboti përdor dy kamera për të skanuar kubin. Të dy kamerat ishin të bllokuara nga mbyllëset plastike të lëvizshme. Këto u hoqën me dorë në fillim të çdo përpjekjeje për rekord. Përdorimi i këtyre mbyllëseve bënte që kamerat të mos shihnin asnjë faqe të kubit para përpjekjes. Kubi u zgjidh plotësisht nga roboti dhe softueri që funksiononte në laptop, pa ndonjë rrjet të jashtëm”, tha Matthew.
Vetura arriti të thyente rekordin me një kohë prej 53 sekondash në përpjekjen e saj të tretë, por vëllezërit ishin të bindur se mund të bënte më mirë, kështu që vazhduan deri sa arriti një kohë prej 45.3 sekondash në përpjekjen e gjashtë. /Telegrafi/