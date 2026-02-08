Fisnik Asllani “kryen punën”, Kramaric shënon ndaj Bayern Munichut
Sulmuesi Fisnik Asllani ka kontribuar te goli i Hoffenheimit ndaj Bayern Munichut.
Ishte Manuel Neuer që bëri një gabim amator, nga i cili përfitoi Asllani i cili e “vodhi” topin dhe më pas asistoi te bashkëlojtari Andrej Kramaric.
Ylli i Kosovës e pranoi për mrekulli, ndërsa ia pasoi kroatit, i cili e kishte të lehtë ta dërgonte brenda rrjetës (35’).
🇽🇰🇩🇪 Fantastic assist by Fisnik Asllani to Andrej Kramaric, to equalise the score against Bayern Munich 🌟💪 pic.twitter.com/LAWZpY1qVX
— Kosovar Talents (@Kosovartalents) February 8, 2026
Ndërkohë, për Asllanin ishte asistimi i katërt këtë edicion në Bundesliga, kurse ka edhe gjashtë gola në proces./Telegrafi
