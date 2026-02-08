Sulmuesi Fisnik Asllani ka kontribuar te goli i Hoffenheimit ndaj Bayern Munichut.

Ishte Manuel Neuer që bëri një gabim amator, nga i cili përfitoi Asllani i cili e “vodhi” topin dhe më pas asistoi te bashkëlojtari Andrej Kramaric.

Ylli i Kosovës e pranoi për mrekulli, ndërsa ia pasoi kroatit, i cili e kishte të lehtë ta dërgonte brenda rrjetës (35’).

Ndërkohë, për Asllanin ishte asistimi i katërt këtë edicion në Bundesliga, kurse ka edhe gjashtë gola në proces./Telegrafi

BundesligaFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app