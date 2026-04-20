Financial Times: Gjermania dhe Franca po shqyrtojnë anëtarësimin "simbolik" në BE për Ukrainën
Franca dhe Gjermania po shqyrtojnë propozime për t'i dhënë Ukrainës përfitime "simbolike" gjatë procesit të pranimit në BE, pa i dhënë Kievit qasje në buxhetin e përbashkët të Bashkimit Evropian ose të drejta vote para anëtarësimit të plotë, shkruan Financial Times.
FT tha se Parisi dhe Berlini kanë hedhur poshtë propozimet e Komisionit Evropian, për të hequr procesin e ngadaltë dhe burokratik të pranimit për t'i dhënë Kievit përfitime të shpejta nga anëtarësimi, transmeton Telegrafi.
Gjermania po propozon një status "anëtarësie të asociuar" sipas të cilit Ukraina do të merrte pjesë në takimet e ministrave dhe udhëheqësve, por nuk do të kishte të drejtë vote dhe as qasje automatike në buxhetin e përbashkët të BE-së.
Propozimi i Berlinit tha gjithashtu se statusi i ri do të kishte "forcë simbolike përmes emrit" dhe mund të jepej përmes një vendimi politik nga udhëheqësit e BE-së, duke mundësuar shmangien e procedurave të gjata.
Franca e përshkroi një anëtarësim të tillë të pjesshëm si "status të shtetit të integruar", sipas të cilit qasja në politikën e përbashkët bujqësore dhe financimin evropian do të shtyhej deri në pranimin e plotë.
Disfata e fundit zgjedhore e kryeministrit hungarez Viktor Orbán, i cili vuri veton ndaj fillimit të bisedimeve të anëtarësimit me Ukrainën, ngriti disa shpresa për përparim në këtë çështje.
Megjithatë, shumica e anëtarëve të BE-së kanë frikë se dhënia e një rruge të shpejtë për anëtarësim për Ukrainën dhe kandidatët e tjerë, do të përmbyste ekuilibrin politik të BE-së dhe do të dëmtonte vlerën e anëtarësimit.
Dy zyrtarë të lartë të Komisionit Evropian i thanë FT se përmbajtja e përgjithshme e dokumenteve franceze dhe gjermane "ka të ngjarë" të jetë afër propozimit përfundimtar të BE-së për Ukrainën.
Taras Kachka, Zëvendëskryeministri i Ukrainës për Integrimin Evropian dhe Euro-Atlantik, i tha FT: "Ne jemi në kontakt me [Parisin dhe Berlinin] dhe kryeqytete të tjera gjithashtu - gjithçka po evoluon. Ka edhe dokumente të tjera".
Një tjetër zyrtar ukrainas tha se Kievi ka frikë se çdo koncept i paqartë i anëtarësimit do të shihej nga një popullsi e lodhur nga lufta, si një zëvendësim i dobët për anëtarësimin e vërtetë në BE. /Telegrafi/