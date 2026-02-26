Finalissima mes Argjentinës dhe Spanjës, biletat u shitën brenda dy orësh
Biletat për ndeshjen e Finalissima mes Spanja dhe Argjentina, e cila do të zhvillohet më 27 mars nga ora 19:00, janë shitur plotësisht.
Të 88.966 biletat e nxjerra në shitje u shitën brenda vetëm dy orësh, duke konfirmuar interesimin e jashtëzakonshëm që ka ngjallur përballja mes kampionëve të Evropës dhe Amerikës së Jugut.
Ndeshja do të luhet në stadiumin imponues Lusail Stadium në Katar, i njëjti impiant ku u zhvillua finalja e FIFA World Cup 2022.
Pikërisht në këtë stadium, më 18 dhjetor 2022, Lionel Messi ngriti trofeun e Kupës së Botës me Argjentinën, pas një finaleje të paharrueshme ndaj Francës.
Tani, “Lusail” do të jetë sërish skena e një dueli për trofe. Edhe pse Finalissima nuk është një kompeticion zyrtar si Kupa e Botës, por organizohet bashkërisht nga UEFA dhe CONMEBOL, ajo ka gjeneruar emocione të mëdha dhe një pritje që i afrohet atmosferës së një finaleje madhore.
Katari po përjeton ditë entuziazmi të jashtëzakonshëm në prag të vizitës së dy prej kombëtareve më të forta dhe më karizmatike në botë.
Spanja, kampione në fuqi e Evropës, dhe Argjentina, kampione aktuale e botës dhe e Kupës së Amerikës, do të përballen më pak se tre muaj para nisjes së FIFA World Cup 2026, duke e bërë këtë duel edhe më të veçantë dhe simbolik. /Telegrafi/