Filmi i ri i Zendayas dhe Robert Pattinson po shkakton polemika për shkak të subjektit të tij, me kritikët që e quajnë të tmerrshëm
Filmi i ri "The Drama" me protagonistë Zendaya dhe Robert Pattinson përshkruan një çift të ri në prag të martesës, por ngjarja ndryshon kur heroina rrëfen se kishte planifikuar një të shtënë në shkollë kur ishte adoleshente, duke hapur debate të nxehta morale.
"The Drama" paraqet Zendaya dhe Robert Pattinson si të fejuarit Emma dhe Charlie, të cilët përballen me një zbulim të papritur një javë para dasmës së tyre në Boston. Pas një mbrëmjeje me shumë verë me miqtë Rachel (Alana Haim) dhe Mike (Mamoudou Athie), Rachel i bën ata të ndajnë gjërat më të këqija që kanë bërë ndonjëherë.
Emma më pas zbulon se kur ishte 15 vjeç, planifikoi të merrte një armë në shkollën e mesme në Luiziana dhe të vriste shokët e klasës. Përfundimisht ajo e braktisi planin dhe askush nuk dyshoi kurrë se sa afër ishte kryerjes së krimit, por ajo e di se çfarë donte të bënte dhe tani edhe Çarli e di. Pjesa tjetër e komplotit ndërtohet mbi pyetje nëse ai mund të vazhdojë me dasmën, nëse mund të ngushëllohet me faktin se Emma nuk kreu kurrë një krim të vërtetë, apo nëse duhet të largohet nga dikush që ka frikë se mund të ketë ende dëshira vrasëse.
- YouTube youtu.be
“The Drama” nuk është filmi i parë që trajton masakrat në shkolla; titujt e mëparshëm përfshijnë filmin e vitit 2003 të Gus Van Sant, “Elephant” dhe filmin e vitit 2011 të Lynne Ramsay, “We Need To Talk About Kevin”.
Kombinimi i humorit të zi me një mjedis amerikan dhe yje të suksesshëm çoi në raportime mediatike për polemika rreth filmit edhe para shfaqjes së tij në kinema. Babai i njërës prej viktimave të masakrës në shkollën e mesme Columbine i tha TMZ se ky lloj komploti është "i tmerrshëm". Shikuesit do të gjykojnë vetë nëse dënimi është i justifikuar, por teksti thekson se rreziku që merr filmi është emocionues dhe se cilësitë e tij janë të padiskutueshme.
Disa skena, veçanërisht ato para titrave të parë, duken si një histori romantike tërheqëse dhe frymëzuese. Skena të tjera i përkasin zhanrit të komedisë së zezë të ashpër.
Filmi përfshin gjithashtu sekuenca të ndjeshme të rikthimeve në të kaluarën që eksplorojnë pse adoleshentja Emma u tërhoq nga ideja e vrasjes; këto skena të kujtojnë dramën e Netflix-it fituese të çmimeve me një temë të ngjashme, "Adoleshenca".
Megjithatë, ajo thekson se shumica e njerëzve që e shohin "Dramën" ka të ngjarë të zhvillojnë diskutime serioze dhe të gjera pas shfaqjes, edhe kur vetë personazhet në film nuk e bëjnë këtë. /Telegrafi/