Fillon pagesa e mjeteve nga "TVSH-ja ime" për tremujorin e katërt të vitit 2025
Drejtoria e të Ardhurave Publike (DAP) informoi se sot ka filluar pagesa e mjeteve nga “TVSH-ja Ime” për faturat fiskale të skanuara për tremujorin e katërt të vitit 2025.
Për tremujorin e katërt të vitit 2025, gjithsej 924,5 milionë denarë do t’u paguhen 526.123 përdoruesve të aplikacionit “TVSH-ja Ime”.
"Deri më sot, janë realizuar 184,5 milionë denarë për 104.000 përdorues të aplikacionit „TVSH-ja Ime“. Pagesa e mjeteve vazhdon, ndërsa porositë përpunohen, kështu që mjetet paguhen në llogaritë e përdoruesve të „MojDDV“", thonë nga DAP.
Ata theksojnë se në këtë moment 5,292 përdorues që kanë skanuar faturat fiskale kanë futur llogarinë e gabuar të transaksionit, prandaj nuk janë në gjendje të kryejnë pagesën.
"Nëse nuk keni marrë fonde, kontrolloni dhe përditësoni të dhënat e llogarisë së transaksionit direkt në aplikacionin “TVSH-ja Ime”. Në këtë mënyrë, DAP-i do të ketë të dhëna të sakta për përdoruesin dhe do të jetë në gjendje të bëjë një pagesë rimbursimi bazuar në “TVSH-ja Ime”", njofton DAP.
Për tremujorin e kaluar, përkatësisht për periudhën korrik, gusht dhe shtator 2025, DAP-i vonoi në pagesën e parave nga “TVSH-ja ime” dhe disa nga qytetarët që skanuan faturat e tyre fiskale këtë verë nuk i morën paratë brenda afatit të përcaktuar. Një situatë e tillë, ku paratë u paguhen pjesërisht dhe vetëm disa qytetarëve, nuk ka ndodhur deri më tani që nga prezantimi i projektit, me të cilin një pjesë e parave të dhëna për taksa u kthehet drejtpërdrejt qytetarëve.