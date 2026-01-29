Filkov: Kontrabanda e imigrantëve nuk njeh kufij, përgjigja duhet të jetë e përbashkët
Ministri i Drejtësisë Igor Filkov mori pjesë sot në një aktivitet kushtuar Paketës së re të Migracionit dhe Azilit, të organizuar nga Konventa Kombëtare për Bashkimin Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Në fjalimin e tij, Ministri theksoi se kontrabanda e imigrantëve është një nga format e krimit të organizuar me rritjen më të shpejtë në botë - një sfidë serioze sigurie dhe humanitare që asnjë vend nuk mund ta adresojë i vetëm.
Republika e Maqedonisë ka ratifikuar të gjitha instrumentet ndërkombëtare përkatëse, përfshirë Protokollin e Kombeve të Bashkuara kundër Kontrabandës së Migrantëve. Megjithatë, sfida kryesore mbetet zbatimi konsistent i standardeve dhe forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.
"Në nivel kombëtar, roli i autoriteteve kompetente në zbulimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e këtij lloji krimi është i rëndësishëm. Është e nevojshme të trajtohet kontrabanda e imigrantëve përmes instrumenteve karakteristike të luftës kundër krimit të organizuar. Në këtë kontekst, qasja "ndiq paratë", e mbështetur nga bashkëpunimi efikas ndërkombëtar, është me rëndësi thelbësore, veçanërisht duke pasur parasysh ndikimin në rritje të teknologjive moderne në mënyrën se si kryhen këto krime.
Prandaj, hetimet financiare që synojnë infrastrukturën kriminale përfaqësojnë një segment kyç në luftën kundër këtij fenomeni", tha Filkov./Telegrafi/