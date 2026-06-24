Filkov: Kemi miratuar më shumë se 30 ligje reformuese që korrigjojnë dobësitë shumëvjeçare në sistem
Ministri i Drejtësisë Igor Filkov, në debatin e amendamenteve mbi Projektligjet për Shërbimin Gjyqësor dhe Prokurorinë Publike, i dërgoi një mesazh opozitës se reformat në gjyqësor nuk do të mbahen peng të pengesave politike dhe llogaritjeve të përditshme politike.
"Sigurisht që mund t'ju lejoj të më fyeni sepse e konsideroj atë një pasqyrim të frustrimit politik, pafuqisë dhe një pasqyrim të edukimit të brendshëm. Por nuk mund dhe nuk do t'ju lejoj të simuloni shqetësim të rremë para opinionit vendas dhe të përpiqeni të manipuloni faktet.
Sinqerisht, më vjen keq që debati u ndërpre dje dhe që kishim planifikuar një takim të grupit të punës për ndryshimet në Kodin Zgjedhor.
Ky është i njëjti grup pune nga i cili mungoni, me qëllimin e dukshëm për të bojkotuar procesin e reformës. Sigurisht që nuk mund dhe nuk duhet ta lejoj këtë", tha Filkov./Telegrafi/