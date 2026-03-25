Filipinet shpallin emergjencë energjetike lidhur me rreziqet e konfliktit në Lindjen e Mesme
Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr shpalli të martën një gjendje të jashtëzakonshme energjetike në përgjigje të konfliktit në Lindjen e Mesme dhe asaj që ai e quajti një "rrezik të menjëhershëm" të paraqitur për furnizimin me energji të vendit.
Marcos tha se një komitet është formuar për të siguruar lëvizjen, furnizimin, shpërndarjen dhe disponueshmërinë e rregullt të karburantit, ushqimit, ilaçeve, produkteve bujqësore dhe mallrave të tjera thelbësore, transmeton Telegrafi.
Në një urdhër ekzekutiv të ndarë me mediat, Marcos tha se konflikti kishte krijuar pasiguri në tregjet globale të energjisë, ndërprerje të rënda të zinxhirit të furnizimit dhe paqëndrueshmëri të konsiderueshme dhe presion në rritje mbi çmimet ndërkombëtare të naftës, "duke paraqitur kështu një kërcënim për sigurinë energjetike të vendit".
"Shpallja e gjendjes së emergjencës kombëtare të energjisë do t'i mundësojë qeverisë, të zbatojë masa të përgjegjshme dhe të koordinuara sipas ligjeve ekzistuese për të adresuar rreziqet e paraqitura nga ndërprerjet në furnizimin global me energji dhe ekonominë vendase", tha ai.
Deklarata, e cila do të qëndrojë në fuqi për një vit, autorizon qeverinë të prokurojë karburant dhe produkte të naftës për të siguruar furnizim në kohë dhe të mjaftueshëm dhe, nëse është e nevojshme, të paguajë paraprakisht një pjesë të shumës së kontratës.
Përpara urdhrit ekzekutiv, senatorët që hetonin gatishmërinë e qeverisë kritikuan administratën për atë që ata thanë se ishte mungesa e një reagimi të unifikuar dhe të koordinuar ndaj rritjes së çmimeve të naftës, të cilat ministri i planifikimit ekonomik paralajmëroi se mund të nxiste inflacionin në nivele të paparë në vite dhe të dobësonte rritjen ekonomike.
Punëtorët e transportit, udhëtarët dhe grupet e konsumatorëve po planifikojnë një grevë dy-ditore nga e enjtja për të protestuar kundër rritjes së çmimeve të karburantit, dhe asaj që ata e përshkruajnë si dështimin e administratës Marcos për të vepruar. /Telegrafi/