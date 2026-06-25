Filipçe: Sjellja e Mickoskit është e papranueshme, po përdor fjalor autoritar
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe theksoi se Mickoski nuk ka përgjigje për asnjë nga pyetjet thelbësore që lidhen me problemet me të cilat përballet shteti dhe qytetarët e tij, dhe për këtë arsye, në vend të zgjidhjeve, ai përdor kërcënime dhe fyerje.
"Kjo është vetëm një pjesë e farsës, e cirkut që ai po bën sepse nuk ka përgjigje për pyetjet e vërteta që ia bëjmë çdo ditë, të cilat ia bëra sot në seancën e pyetjeve parlamentare. Mickoski nuk u përgjigj në asnjë pyetje. I porosita numra që më vonë i manipuloi në përgjigjen e tij. Dhe kur nuk ka përgjigje për këtë, pse nuk bëri asgjë të mirë për shtetin, nuk përmirësoi cilësinë e jetës, bllokoi vendin, ai përdor kërcënime të tilla. Por këto janë kërcënime shumë serioze", tha Filipçe në "Telma".
Filipçe theksoi se është e papranueshme që një kryeministër i një vendi të komunikojë me publikun në një mënyrë që nuk i përshtatet standardeve demokratike dhe kulturës politike.
"A ka ndonjë kryeministër në Evropë që sillet si Mickoski? A ka ndonjë kryeministër në një demokraci të zhvilluar që i lejon vetes të sillet kështu? Së pari, ndaj çdo personi. Jo vetëm ndaj kryetarit të një partie tjetër apo një deputeti. Si duket kjo? Dhe fjalori i tij tjetër - kotele, llum e kështu me radhë", tha Filipçe.
Ai shtoi se kjo mënyrë komunikimi jo vetëm që i degradon kundërshtarët politikë, por edhe i nënçmon qytetarët, dhe në të njëjtën kohë përfaqëson një pasqyrim të modeleve politike autoritare nga rajoni./Telegrafi/