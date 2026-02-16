Filipçe: Propozim-ligji i ri për arsimin e lartë duhet të modifikohet, po tentohet të shkelet autonomia e universiteteve
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka kërkuar tërheqjen e ndryshimeve të propozuara në ligjin për arsimin e lartë, duke theksuar se ato çojnë në kontroll qeveritar mbi universitetet dhe shkatërrimin e autonomisë universitare, përcjell Telegrafi Maqedoni.
“Ndryshimet e propozuara në ligjin për arsimin e lartë janë katastrofikisht të këqija dhe në vend që të përmirësojnë cilësinë, ato fusin kontroll qeveritar mbi universitetet, një formë totalitarizmi. Ato krijojnë diskriminim midis të rinjve, shkatërrojnë autonominë e universiteteve dhe hapin derën për partizim dhe krijojnë padrejtësi sistemike dhe sociale”, theksoi Filipçe.
Sipas tij, këto ndryshime të propozuara e centralizojnë brutalisht pushtetin te Ministri, pra te qeveria, dhe kështu, siç tha ai, shkelin autonominë e universiteteve.
"Përmes neneve 198, 199 dhe 201, Ministri bëhet figura më e fuqishme në arsimin e lartë me aftësinë për të përmbysur vendimet e organeve universitare. Në vend të një koordinatori, ministri bëhet një urdhërdhënës dhe një formë sundimtari absolut. Neni 13, në vend që të mbrojë pavarësinë institucionale, hap një mekanizëm për kontroll të drejtpërdrejtë nga dega ekzekutive. Kjo është në kundërshtim me standardet evropiane dhe parimet e autonomisë institucionale", tha Filipçe.
Ai paralajmëroi se nëse ligji paraqitet në formën e tij aktuale, kjo do të thotë një erozion serioz i autonomisë dhe do të shkaktojë kontroll partiak të universiteteve.
"Nëse paraqitet dhe nëse kjo qeveri vazhdon siç bën në çdo sektor dhe me kokëfortësi hyn në partishmëri brutale, eliminimin e autonomisë së universiteteve, kufizimin e mundësive për të rinjtë, promovimin e disa prej profesorëve të tyre të vjetër në pension për kontroll shtesë partiak, mungesën e mekanizmave të propozuar efikase dhe efektivë se si të zhvillohet sistemi në mënyrë që të mund të zhvillohet puna kërkimore shkencore, dhe pastaj mund të arrijmë në pikën pas 5-10 ose 15 vitesh të jemi në gjendje të prodhojmë vepra të tilla. Nëse paraqitet në këtë formë në Kuvend, do të iniciojmë një debat publik në mënyrë që i gjithë publiku profesional të mund të marrë fjalën dhe të dëgjohet zëri i tij, në mënyrë që ky ligj të mos kalojë në këtë formë, por të modifikohet", shpjegoi kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe./Telegrafi/