Filipçe: Nikolloski gënjeu se ka gjetur zgjidhje për transportuesit, a do të ketë përgjegjësi?
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe sot ka akuzuar zv. kryeministrin, Aleksandar Nikolloskin se nuk ka gjetur zgjidhje për trnasportuestit e vendit, të cilët kalojnë transit nëpër BE.
"Nikolloski thoshte, mos u shqetësoni, problemi i transportuesve është zgjidhur, biseduam me Bashkimin Evropian, nuk do të ketë problem, por nuk është zgjidhur", theksoi Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në takimin me Organizatën Komunale të LSDM-së në Gjevgjeli.
Filipçe theksoi se disa nga kompanitë tashmë po zhvendosen në Bullgari dhe Kroaci.
"E shihni si gënjeu zëvendëskryeministri Nikollovski për transportuesit. Çfarë tha, mos u shqetësoni, problemi është zgjidhur, biseduam me Bashkimin Evropian, nuk do të ketë problem. Epo, nuk është kështu. A do të mbajë përgjegjësi për mosthënia e të vërtetës? Ne biseduam me disa kompani. Ato tashmë po zhvendosen në Bullgari dhe Kroaci. Ata do t'i regjistrojnë kompanitë e transportit atje", tha Filipçe.
Filipçe theksoi se qeveria e OBRM-PDUKM-së e ka sjellë me vetëdije vendin në një gjendje izolimi dhe pa një plan të qartë për përparim, gjë që ka pasoja të rënda për ekonominë, kompanitë dhe qytetarët.
"Na izoluan plotësisht. Do ta kishin kthyer emrin, do të kishin siguruar një pozicion më të mirë negociues. Asgjë nga kjo. Asgjë. Jemi të izoluar, një shtojcë në Ballkan. Nuk ka plan për të ardhmen", tha Filipçe.
Ai shtoi se kryeministri Mickoski nuk ka të drejtë ta mbajë vendin të izoluar dhe të rrezikojë të ardhmen e qytetarëve./Telegrafi/