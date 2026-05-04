Filipçe: Mickoski krijon armiq artificialë dhe e ndan popullin në tradhtarë dhe patriotë
Kryeministri Hristijan Mickoski po krijon armiq artificialë për veten e tij, duke i ndarë qytetarët në tradhtarë dhe patriotë, dhe në fakt nuk po bëhet asgjë, tha Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së.
Në përgjigje të pyetjes së një gazetari se si do ta komentonte deklaratën e kryeministrit se Bullgaria ka një qëndrim më të fortë për çështjen e pranimit të Maqedonisë në BE dhe se opozita është fajtore për këtë, Filipce tha se Mickoski por krijon armiq artificialë.
"Hristijan po krijon armiq, këta janë armiq artificialë që ajo që duhet bërë të mos bëhet. Që kur erdhën në pushtet, e kanë bërë këtë. Të gjithë pajtohen se nuk ka rrezik për ndryshime kushtetuese, pse po krijojnë armiq artificialë, grekët, bullgarët e kështu me radh", tha Filipçe.
Ai shpjegoi se qeveria qeveris me ndihmën e manipulimit dhe lajmeve të rreme, dhe ata fajësojnë opozitën për atë që bëjnë.
"Por kështu qeveris ajo me propagandën e saj, lajmet e rreme, fajësoni kundërshtarët për atë që bëni ose bëni një propagandë të tillë, një ndarje të tillë të qytetarëve në tradhtarë dhe patriotë, dhe ju jeni shpëtimtari. Dhe asgjë nuk po bëhet", tha Filipçe.
Ai tha se askush nuk është armik i Maqedonisë, dhe se bullgarët nuk janë armiqtë tanë./Telegrafi/