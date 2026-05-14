Numri i turistëve të huaj në Maqedoni u rrit për 6.9% deri në mars të këtij viti
Në mars të këtij viti, në vend u regjistruan 7.921 turistë, të cilët kaluan 13.233 netë, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikës.
Nga numri i përgjithshëm i turistëve, 19.7% ishin vendas dhe 80.3% ishin të huaj. Sa i përket qëndrimeve me netë, 26.5% ishin vendas dhe 73.5% ishin turistë të huaj.
Në periudhën janar - mars 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i përgjithshëm i turistëve u rrit për 5.2%. Tek turistët vendas, pati një rritje prej 1.3%, dhe tek turistët e huaj, me 6.9%.
Numri i përgjithshëm i qëndrimeve me netë u ul për 0.3%. Tek turistët vendas, pati një rënie prej 1.2%, dhe tek turistët e huaj, pati një rritje prej 0.2%./Telegrafi/