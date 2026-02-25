Filipçe: Mënyra se si u arrestua Grubi, tregon qartë se gjithçka është bërë me marrëveshje
"Me ardhjen e Artan Grubit, sistemi ligjor i vendit u shemb", theksoi kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe në një intervistë televizive për Sitel.
Filipce theksoi se mënyra se si u zbatua arrestimi i Grubit, është e qartë se ka një marrëveshje.
"Të gjithë e panë se çfarë ndodhi në pikën kufitare të Bllacës atë ditë, atë mëngjes sistemi ligjor u shemb në vend, pati një humbje të plotë të besimit të të gjithë qytetarëve. U shfaq një refugjat që është në listë, njerëz që kërkohen në vend, u shfaqën me elegancë, qetësi, qetësi, me syze, me një buzëqeshje, ai u prangos nga njerëz që kishin ardhur më parë, policë, jo policët që janë, që punojnë në pikën kufitare, kishte një kamera që regjistroi të gjitha këto, e vetmja gjë që mungonte ishte një qilim i kuq", tha Filipçe.
Ai theksoi se qytetarët tashmë ndiejnë frikë sepse kanë humbur besimin se kjo qeveri mund të japë rezultate konkrete për përparimin e vendit.
"Të gjithë qytetarët kanë frikë se ky vend nuk do të ekzistojë. Dhe frika e tyre është e justifikuar, sepse panë se çfarë dhe si u bënë ato marrëveshje. Qytetarët nuk janë as të verbër, as të shurdhër, as naivë. Ka pasur një humbje të plotë të besimit midis të gjithë qytetarëve, midis të gjithë njerëzve që jetojnë në këtë vend, se kjo qeveri mund të ofrojë atë që nevojitet, diçka që nevojitet - reforma, drejtësi të vërtetë, dhe kjo ndodhi para syve të të gjithë qytetarëve", tha Filipçe.
Ai theksoi se askush nuk mund t'i gënjejë më qytetarët, pavarësisht makinerisë së fuqishme propagandistike të partisë në pushtet.