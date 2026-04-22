Filipçe: LSDM kërkon një shtetësi të vetme për të gjithë zyrtarët e zgjedhur dhe të emëruar
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, theksoi në konferencën e sotme për shtyp se projektligji për shtetësinë nuk është mjaftueshëm i saktë dhe ka paqartësi, veçanërisht në pjesën e zbatimit të tij.
Filipçe tha se LSDM do të ndërhyjë me amendamente në lidhje me këtë zgjidhje ligjore.
"Një mashtrim klasik nga qeveria. Propozohet një Ligj për shtetësinë e deputetëve dhe thuhet, propozohet, që deputetët nuk mund të kenë shtetësi të dyfishtë. Dhe kjo është mirë. Por, askund nuk thuhet qartë se kjo do të vlejë edhe për këtë përbërje aktuale parlamentare", tha Filipçe.
Në konferencën për shtyp, Filipçe deklaroi se LSDM do ta mbështesë ligjin, por do të paraqesë amendamente në mënyrë që të sigurohet që kjo zgjidhje ligjore të vlejë edhe për deputetët aktualë.
"Ne do ta mbështesim këtë ligj dhe do të ndërhyjmë me amendamente që do të përcaktojnë qartë, saktësisht, me nene kalimtare dhe dispozita përfundimtare se këto kritere do të vlejnë edhe për parlamentin aktual, dhe të gjithë deputetët do të duhet të japin një deklaratë të përshtatshme nën përgjegjësinë e duhur se nuk kanë asnjë shtetësi tjetër", tha Filipçe.
Njëkohësisht, ai njoftoi se LSDM do të propozojë një zgjidhje shtesë ligjore që do të zbatojë të njëjtin parim për të gjithë zyrtarët./Telegrafi/