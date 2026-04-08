Filipçe: Ekonomia nuk është mirë, janë humbur 1500 vende pune, ka rënie të prodhimtarisë dhe investimeve të huaja
"Ka rënie të prodhimit industrial krahasuar me vitin e kaluar me 6% dhe këtë muaj krahasuar me atë të mëparshëm me 13.9%. Investimet e huaja janë ulur krahasuar me vitin e kaluar me pothuajse një të tretën. Fabrikat po mbyllen dhe punëtorët kanë mbetur në rrugë. Gati 1.500 punëtorë kanë mbetur pa punë në muajt e fundit. Të gjitha këto gjëra tregojnë se situata ekonomike nuk është e mirë, se qytetarët thjesht nuk mund të mbijetojnë", tha sot kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, duke i bërë pyetje Hristijan Mickoskit në Kuvend.
Filipçe theksoi se kriza me rritjen e çmimeve filloi me fillimin e luftës në Iran, por Qeveria nuk reagoi me kohë.
"Kriza me luftën në Iran filloi në ditët e fundit të shkurtit. Ne i bëmë thirrje Qeverisë që të marrë masa në kohë. Fatkeqësisht, në ditët e para të krizës, qeveria nuk reagoi fare. Sot, qytetarët po i paguajnë pasojat. Çmimet e ushqimeve janë rritur me 5 deri në 10%, produktet bazë ushqimore janë rritur me mbi 200 deri në 300%, dhe çmimet e karburanteve janë rritur me gati 40%", tha Filipçe.
Filipçe kujtoi se Qeveria hodhi poshtë propozimet kryesore nga LSDM, siç është rritja e pagës minimale në 600 euro dhe një paketë masash ekonomike.
"Ju hodhët poshtë propozimin për rritjen e pagës minimale në 600 euro, punëtorët po përballen me probleme ekzistenciale. Ju nuk votuat për ligjet për uljen e TVSH-së për karburantet dhe përgjysmimin e çmimeve të taksave, në asnjë moment çmimi i karburanteve nuk u ul", tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.