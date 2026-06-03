Filipçe: Costa konfirmoi të vërtetën, ndryshimet kushtetuese janë kushti i vetëm për BE-në
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe sot në konferencë për shtyp tha se kryetari i KE-së, Antonio Costa dje konfirmoi se pa ndryshimet kushtetuese nuk mund të ketë fillim të negociatave me BE-në dhe se gjithçka tjetër është vetëm trillim, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Dje, Antonio Costa, Presidenti i Këshillit Evropian, vizitoi vendin dhe tha qartë dhe pa mëdyshje se ndryshimet kushtetuese janë e vetmja mënyrë për të vazhduar rrugën evropiane të vendit dhe siç tha ai, asgjë më shumë. E vërteta ka dalë në dritë, nuk ka garanci shtesë, nuk ka kushte shtesë, ka vetëm ndryshime kushtetuese, gjithçka tjetër është vetëm një trillim dhe vetëm një fushatë.
Hristijan Mickoski dhe OBRM-PDUKM erdhën në pushtet me gënjeshtra. Ata premtuan të përmirësojnë pozicionin tonë negociues, premtuan të ndryshojnë kornizën negociuese, garancitë dhe më pas ndryshimet kushtetuese me efekt të vonuar, tha Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Filipçe tha se tani është e qartë, siç e kemi theksuar gjatë gjithë periudhës së kaluar, garanci të tilla janë të pamundura për t’u marrë.
"Thjesht nuk ka efekt të vonuar të ndryshimeve kushtetuese. Dhe kjo ishte një gënjeshtër me të cilën Hristijan dhe banda e tij manipuluan publikun. Dhe tani që vetë Antonio Costa ka konfirmuar atë që ne kemi thënë prej vitesh, Mickoski dhe makineria e tij propagandistike vazhdojnë me lajme të rreme dhe përhapin gënjeshtra.
Do të hamë karota, Zvicra nuk është në Bashkimin Evropian, Evropa po shkatërrohet, Turqia nuk është në Bashkimin Evropian dhe deklarata e tij tashmë e famshme nuk do të lëvizë as një milimetër. Ndërsa gjysma e Qeverisë, deputetët, zyrtarët e OBRM-PDUKM-së kanë pasaporta bullgare ose evropiane në xhepa, të gjithë të tjerët në vend dhe fëmijët e tyre tani duhet të presin me dekada sipas tyre dhe të imagjinojnë të hanë karota. Pra, të gjithë duhet të hanë karota, dhe Qeveria, përfaqësuesit e qeverisë duhet të dalin në det me aeroplanin qeveritar", tha Filipçe./Telegrafi/