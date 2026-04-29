FIFA po shqyrton një rregull që do të ndryshonte përgjithmonë zhvillimin e lojtarëve të rinj
Organi drejtues i futbollit botëror (FIFA) po shqyrton mundësinë e futjes së një rregulli revolucionar që mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si mblidhen ekipet dhe zhvillohen lojtarët e rinj. Sipas propozimit, klubet do të duhet të kenë të paktën një lojtar deri në moshën 20 ose 21 vjeç nga akademia e tyre gjatë gjithë lojës.
Këshilli i FIFA-s miratoi unanimisht nisjen e konsultimeve mbi idenë, e cila përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm nga rregullat ekzistuese. Ndërsa rregulloret aktuale kërkojnë vetëm një numër të caktuar lojtarësh vendas në listën e lojtarëve për garën, propozimi i ri shkon një hap më tej dhe kërkon që një lojtar i ri të jetë fizikisht i pranishëm në fushë në çdo kohë gjatë ndeshjes.
Motivi kryesor pas kësaj iniciative është të inkurajojë zhvillimin e lojtarëve të rinj dhe të zvogëlojë varësinë e klubeve nga nënshkrimet e shtrenjta. Qëllimi është t'u jepen më shumë mundësi talentëve nga akademitë e klubeve dhe të sigurohet që ata të marrin minuta të vlefshme në nivelin më të lartë konkurrues, gjë që do të forconte bazën e secilit klub në planin afatgjatë.
Pasoja të mëdha për klubet
Nëse miratohet, ky rregull do të ketë një ndikim të madh në futboll. Klubet do të duhet të investojnë më shumë në mjediset e tyre të të rinjve, dhe trajnerët do të duhet të planifikojnë me kujdes taktikat, ndryshimet dhe zhvillimin e përgjithshëm të stafit duke pasur parasysh këtë angazhim.
Kjo do të ndikonte edhe në politikën e transferimeve, pasi ekipet që i lënë pas dore lojtarët e rinj do të detyroheshin të ndryshonin strategjinë e tyre.
FIFA is considering a proposal which would mandate all clubs to have at least one homegrown player from the under-20 or under-21 category on the pitch at all times.
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 29, 2026
Për shembull, disa klube nuk kanë përdorur asnjë lojtar nën moshën 21 vjeç në formacionin e tyre titullar këtë sezon, gjë që do të bëhej e pamundur me rregullin e ri. Në mënyrë të ngjashme, asnjë klub në Ligën Premier nuk i ka përmbushur kriteret që do të kërkohen këtë sezon.
Është e rëndësishme të theksohet se rregulli nuk është ende përfundimtar. Aktualisht është duke u konsultuar me palët kryesore të interesuara, duke përfshirë federatat kombëtare, ligat dhe organizatat e lojtarëve. Vetëm pasi të jenë mbledhur të gjitha mendimet, FIFA do të marrë një vendim përfundimtar për futjen e këtij ndryshimi të rëndësishëm. /Telegrafi/