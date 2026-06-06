Fiat prezanton SUV-in e ri familjar - do të quhet “Grizzly”
Fiat ka prezantuar një SUV të ri familjar, i cili do të mbajë emrin “Grizzly”.
Sipas njoftimit zyrtar, modeli i ri vjen si pjesë e zgjerimit të linjës së automjeteve të markës dhe synon të ofrojë një kombinim mes hapësirës, praktikës dhe dizajnit modern për përdorim familjar.
Grizzly do të pozicionohet si një SUV kompakt në segmentin C dhe pritet të tërheqë blerësit që kërkojnë një automjet të përballueshëm dhe të gjithanshëm.
Fiat do ta ofrojë modelin në dy versione kryesore: një SUV klasik me fokus te hapësira dhe përdorimi familjar, dhe një version më sportiv “Fastback”, me linjë më të ulët dhe dizajn më dinamik.
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Të dy variantet ndajnë të njëjtën platformë teknike dhe janë projektuar për tregje të ndryshme në Evropë, Lindjen e Mesme, Afrikë dhe Amerikën Latine.
Prodhuesi italian thekson se Grizzly është ndërtuar mbi një platformë moderne që lejon përdorimin e disa llojeve të motorëve, përfshirë benzinë dhe versione elektrike. Gjithashtu, synohet që automjeti të jetë konkurrues në klasën e tij për sa i përket hapësirës së brendshme dhe bagazhit.
Sipas deklaratave të drejtuesve të kompanisë, qëllimi është rikthimi i Fiat në qendër të tregut të veturave familjare, duke ofruar modele “të thjeshta, të qasshme dhe të përshtatura për nevojat e përditshme”.
Premiera e modelit në tregjet evropiane pritet në gjysmën e dytë të vitit 2026, ndërsa detajet për çmimin dhe motorët ende nuk janë bërë publike. /Telegrafi/