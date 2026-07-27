Apple sjell Maps direkt në vetura, Ford bëhet prodhuesi i parë që e përdor
Apple konfirmoi se po sjell Maps direkt në vetura, duke filluar me kamionçinën e ardhshme elektrike të Ford.
Apple dhe Ford njoftuan se Apple Maps do të fuqizojë navigimin në Platformën e ardhshme Universale të Automjeteve Elektrike të Ford, duke filluar me modelin që pritet të dalë në vitin 2027.
Është marrëveshja e parë e Apple për të përdorur Maps në sistemet e një veture, duke përdorur një set të ri mjetesh të quajtur MapKit for Automotive.
Sistemi funksionon direkt në ekranet e vetë Ford-it, me udhëzime në gjuhën natyrale, trafik në kohë reale dhe itinerar specifik për automjetin elektrik me ndalesa të integruara karikimi.
Ford është prodhuesi i parë i automjeteve që përdor sistemin e ri.
Por për momentin, kjo ndikon vetëm kamionçinën UEV të Ford e cila ende nuk ka dalë, kështu që asgjë nuk ndryshon në automjetet elektrike të markës që janë tashmë në rrugë. /Telegrafi/