Ky model i vetëm i Holland & Holland është Range Rover-i i parë në botë me vlerë 1 milion funte
Makinat e reja janë vërtet të shtrenjta këto ditë, apo jo? Modeli fillestar i Ford është një Puma prej 25 mijë funte dhe një Abarth 500e fillon nga pak më pak se 28 mijë funte.
Madje, edhe Dacia Sandero tani do t'ju kushtojë pothuajse 15,000 funte.Oh, dhe ky Range Rover i kushtoi pronarit të tij të ri mbi 1 milion funte. Po.
Në fakt, ky është Range Rover-i i parë në botë me vlerë 1 milion funte, dhe është i fundit në serinë e fortë prej 25 Holland & Holland Editions nga Overfinch.
Megjithëse duke pasur parasysh çmimin, jemi të sigurt se ky i veçantë ishte një porosi e bërë me porosi dhe se është një "evolucion unik i specifikuar" i asaj makine që tashmë e përshkroi veten si Range Rover-i më i shtrenjtë në botë.
Pra, çfarë ju sjell kjo shumë parash? Epo, ka të gjitha pjesët e zakonshme të Holland & Holland Rangie, duke përfshirë edhe çiften e pushkëve të shtrenjta 'Royal', transmeton Telegrafi.
Nuk janë shumë larg 400 mijë funteve më vete. Arkat prej arre dhe lëkure në bagazh nuk janë të lira, veçanërisht kur janë të mbushura me gota kristali, shampanjë të bukur dhe një set pikniku H&H.
Ka një bojë të zezë të thellë për pjesën e jashtme, me grilat, vrimat e ventilimit dhe detaje të tjera metalike të përfunduara në ar.
Brenda shikoni lëkurë fildishi me vija të zeza, një sasi të jashtëzakonshme arre dhe qëndisje të bukura zogjsh të personalizuara.
Megjithëse po, këta janë zogjtë që duhet të shkoni dhe të qëlloni me pushkët tuaja të bukura.
Gjithsesi, ka edhe disa marketa të mrekullueshme, të punuara me dorë nga shkretëtira në tavolinë midis sediljeve të pasme që e ndajnë këtë nga 24 makinat e tjera H&H që Overfinch ka ndërtuar, dhe iu dorëzua pronarit të saj të ri në një pjesë "strikt private" në Goodwood. /Telegrafi/