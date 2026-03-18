Fetoshi për trazirat e marsit 2004: Kombinim i revoltës qytetare dhe elementeve të jashtme të orkestruara
Drejtori i Institutit për Studime të Luftës Hibride OCTOPUS, Arben Fetoshi, ka komentuar trazirat e marsit 2004 në Kosovë, duke i cilësuar si episodin më të rëndë të vendit pas luftës.
Fetoshi, në “FIVE” në Dukagjin, u shpreh se kjo ngjarje që kërkon analizë të thellë në dy aspekte kryesore e që sipas tij aspekti i parë lidhet me pasojat e drejtpërdrejta të ngjarjeve, ndërsa aspekti i dytë me orientimin dhe shkakun e revoltës qytetare, i cili ngre shumë pyetje mbi atë se kush qëndronte pas këtyre trazirave.
“Mendoj që kemi të bëjmë me episodin më të rëndë të Kosovës së pasluftës i cili duhet të analizohet në dy aspekte – aspekti i parë natyrisht në kuadër të pasojave dhe aspekti i dytë mendoj që lidhet me orientimin e revoltës qytetare dhe kjo normalisht ngre shumë pikëpyetje se kush qëndron prapa krejt pasojave të cilat quan në kornizimin e këtyre ngjarjeve si pjesë e një pogromi siç thotë propaganda serbe sot e kësaj dite të cilat në një farë mënyre etiketuan dështimin e komunitetit ndërkombëtarë dhe të institucioneve të Kosovës në parandalimin dhe menaxhimin e dhunës së këtyre dy ditëve”, tha Fetoshi.
Ai theksoi se pakënaqësia qytetare ishte akumuluar për një kohë të gjatë, veçanërisht për shkak të vonesave në adresimin e çështjes së statusit politik të Kosovës, ndërsa ngjarja që ndezi dhunën ishte mbytja e tre fëmijëve shqiptarë të ndjekur nga një grup serbësh në Mitrovicë.
“Nëse i referohemi orientimit të pakënaqësisë qytetarë e cila ishte akumuluar ndërkohë që bëhej fjalë për një zvarritje të adresimit të çështjes së statusit politik të Kosovës dhe pikënisja që ka të bëjë me mbytjen e tre fëmijëve shqiptarë të ndjekur nga një grup serbesh atje – normalisht që pikëpyetjet duke pasur mos-përfundimin e çështjeve hetimore dhe pa qartësimin e plotë të të gjitha këtyre elementeve që e karakterizojnë 17 dhe 18 marsin e vitit 2004. Sipas vlerësimit të Institutit Octopus kemi të bëjmë më një skenar kosto-përfitim sepse skenari ndërlidhet me disa elemente që nuk mund të pretendojmë t’ia vejmë pikën por nëse është konfirmuar nga vetë Goran Bogdanovic ish-ministër për Kosovën në Serbi që pati deklaruar se ka ardhur me 30 efektivë të armatosur në Graçanicë atë kohë ose nëse e shohim sot që ish-pjesëtarë të MUP-it marrin pjesë në ceremoni përkujtimore në Mitrovicë dhe nëse i referohemi raportimeve se një numër i caktuar të dyshimtë të infiltruar nga BIA serbe është orientimi i revoltës qytetare”, u shpreh Fetoshi.