Fetai: Barabarësia mes katër partive është parim themelor i shkrirjes së VLEN-it në parti
Arben Fetai, njëri nga liderët e VLEN-it, thotë se shndrimi i këtij koalicioni në një parti bazohet në bazë të parimeve dhe se fokusi nuk është te kryetari i partisë.
Fetai thekson se barabarësia mes katër partive është parim themelor, duke sqaruar se “hisja e VLEN ndahet në katër çerek”, përcjell "TV21".
“Aty janë disa parime. E para është barabarësia e katër subjekteve, siç e dini hisja e VLEN ndahet në katër çerek. Dhe ky për mua është parim bazë, kjo është formula realisht e suksesit të VLEN-it si në zgjedhjet parlamentare ashtu edhe lokale”, tha Arben Fetai.
Skenari i preferuar për Fetain mbetet shkrirja e partive aktuale dhe regjistrimi i VLEN-it si subjekt i vetëm politik, ndërsa zgjedhja e liderit sipas tij aspak nuk përbën problem.
“Parasëgjithash ne si ASH brenda VLEN jemi të interesuar të flasim për parimet, çështja e zgjedhjes së kryetarit është proces që nuk është aspak problematik dhe vjen krejt në fund kur dakordohen premisat, parimet mënyra e funksionimit dhe strukturimit”, deklaroi Fetai.
Pothuajse të njëjtin qëndrim e ka edhe Alternativa.
“Në Alternativa po diskutojmë më shumë për parimet dhe për cilat vlera, ideologji dhe program do të ketë VLEN. Bëhet fjalë për 4 organizata politike; kemi kaluar cikle të vështira që ishin të suksesshme, sepse vendimmarrja e barabartë dhe konsensuale na bëri të suksesshëm”, tha afrim Gashi.
Ndryshe pjesë e VLEN-it janë BESA, LD, AAA, Fraksioni i ASH-së, VV dhe Lëvizja Arbëria.