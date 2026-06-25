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Festivali Ndërkombëtar i Folklorit "NINULLA" rikthehet me edicionin e tij të tretë, duke sjellë në Kosovë grupe folklorike nga vende të ndryshme të botës në një festë kushtuar këngës tradicionale dhe trashëgimisë kulturore. I organizuar nga SKOFF, në partneritet me CIOFF®, partner zyrtar i UNESCO-s, festivali është kthyer në një platformë të rëndësishme për promovimin e kulturave dhe traditave të popujve të ndryshëm.

Edicioni i sivjetmë do të zhvillohet në Gjilan, Ferizaj dhe Viti, me fokus të veçantë në ruajtjen dhe promovimin e këngës folklorike tradicionale në formën e saj autentike. Përmes performancave artistike dhe pjesëmarrjes së grupeve ndërkombëtare, festivali synon të forcojë dialogun kulturor dhe të promovojë trashëgiminë shpirtërore si një vlerë universale.

Detajet

Data: 1 - 5 tetor 2026

Koha: Nga ora 07:07

Vendndodhja: Shtëpia e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani", Viti (me aktivitete edhe në Gjilan dhe Ferizaj)

Programi?

Programi i festivalit përfshin:

  • Performanca nga grupe folklorike ndërkombëtare
  • Prezantime të këngëve tradicionale në formën e tyre autentike
  • Program artistik kushtuar trashëgimisë kulturore
  • Aktivitete që promovojnë kulturën dhe traditat e popujve të ndryshëm
  • Ceremoninë përmbyllëse të festivalit

Në festival marrin pjesë grupe artistike nga vende të ndryshme të botës, të cilat kultivojnë dhe ruajnë këngën tradicionale folklorike.

Arsyet pse duhet të merrni pjesë

  • Për të njohur kultura dhe tradita nga vende të ndryshme të botës
  • Për të përjetuar performanca autentike të këngës folklorike tradicionale
  • Për të mbështetur ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
  • Për të kaluar kohë cilësore me familjen dhe miqtë në një atmosferë festive
  • Për të krijuar mundësi për shkëmbim kulturor dhe njohje me artistë ndërkombëtarë

Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:

Hyrja në festival është falas.

Aktivitetet do të zhvillohen në Gjilan, Ferizaj dhe Viti, ndërsa programi qendror organizohet në Shtëpinë e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani" në Viti.

Kontakt:

Facebook:
https://www.facebook.com/internatioal.folklore.festival.ninula/

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