Festivali Ndërkombëtar i Folklorit "NINULLA"
Festivali Ndërkombëtar i Folklorit "NINULLA" rikthehet me edicionin e tij të tretë, duke sjellë në Kosovë grupe folklorike nga vende të ndryshme të botës në një festë kushtuar këngës tradicionale dhe trashëgimisë kulturore. I organizuar nga SKOFF, në partneritet me CIOFF®, partner zyrtar i UNESCO-s, festivali është kthyer në një platformë të rëndësishme për promovimin e kulturave dhe traditave të popujve të ndryshëm.
Edicioni i sivjetmë do të zhvillohet në Gjilan, Ferizaj dhe Viti, me fokus të veçantë në ruajtjen dhe promovimin e këngës folklorike tradicionale në formën e saj autentike. Përmes performancave artistike dhe pjesëmarrjes së grupeve ndërkombëtare, festivali synon të forcojë dialogun kulturor dhe të promovojë trashëgiminë shpirtërore si një vlerë universale.
Detajet
Data: 1 - 5 tetor 2026
Koha: Nga ora 07:07
Vendndodhja: Shtëpia e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani", Viti (me aktivitete edhe në Gjilan dhe Ferizaj)
Programi?
Programi i festivalit përfshin:
- Performanca nga grupe folklorike ndërkombëtare
- Prezantime të këngëve tradicionale në formën e tyre autentike
- Program artistik kushtuar trashëgimisë kulturore
- Aktivitete që promovojnë kulturën dhe traditat e popujve të ndryshëm
- Ceremoninë përmbyllëse të festivalit
Në festival marrin pjesë grupe artistike nga vende të ndryshme të botës, të cilat kultivojnë dhe ruajnë këngën tradicionale folklorike.
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të njohur kultura dhe tradita nga vende të ndryshme të botës
- Për të përjetuar performanca autentike të këngës folklorike tradicionale
- Për të mbështetur ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore
- Për të kaluar kohë cilësore me familjen dhe miqtë në një atmosferë festive
- Për të krijuar mundësi për shkëmbim kulturor dhe njohje me artistë ndërkombëtarë
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Hyrja në festival është falas.
Aktivitetet do të zhvillohen në Gjilan, Ferizaj dhe Viti, ndërsa programi qendror organizohet në Shtëpinë e Kulturës "Gursel dhe Bajram Sylejmani" në Viti.
Kontakt:
- +383 44 710 960
- skoffkosovo@gmail.com
Facebook:
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