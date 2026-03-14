Ferrari prezanton Amalfi Spider - V8 me 640 kuaj-fuqi nën qiellin e hapur
Ferrari ka zbuluar Amalfi Spider, versionin kabriolet të modelit të tij 2+ grand tourer.
Vetura vjen me një motor 3,9 litër V8 biturbo që prodhon 640 kuaj/fuqi, duke ofruar performancë të jashtëzakonshme dhe emocion të pastër për pasagjerët.
Çatia e butë hapet ose mbyllet automatikisht në vetëm 13.5 sekonda, duke mundësuar vozitje nën qiell të hapur pa kompromise në stil ose aerodinamikë.
Ferrari ka përfshirë edhe një spoiler aktiv, që rrit forcën ngjitëse deri në 110 kg në 250 km/h, dhe deflektor të erës për komoditet maksimal.
Kabina elegante kombinon dizajn modern dhe rehati, me teknologji të avancuar si ABS Evo dhe Side Slip Control për siguri dhe performancë optimale. Kapaciteti i bagazhit është 173 litra me çatinë e ulur.
Versioni Spider pritet të nisë nga 270 mijë euro, dhe dorëzimet për klientët e parë parashikohen në fillim të vitit 2027.
Ferrari Amalfi Spider është një kombinim i magjisë italiane dhe teknologjisë moderne, duke sjellë emocionin e makinave me çati të hapur për entuziastët më të pasionuar. /Telegrafi/