Ferrari pranoi se funksionet me prekje janë më të lira se butonat e vërtetë
Në vitet e fundit, shumë prodhues veturash po heqin butonat dhe kontrollat fizike për funksione të tilla si klima apo funksionet e tjera në kabinë, duke i zëvendësuar me ekrane të mëdhenj prekës ose sipërfaqe ndjeshëm ndaj prekjeve.
Kjo shpesh prezantohet si përparim, por shumë drejtues vozitësish nuk pajtohen me këtë.
Drejtori ekzekutiv i Ferrarit pranoi publikisht se kontrollet me prekje janë shumë më të lira për t’u prodhuar se sa butonat konvencionalë fizikë – deri në 50 për qind më pak kosto në prodhim.
Ai tha se kjo është arsyeja pse shumë ndërmarrje i zëvendësojnë butonat tradicionalë me sipërfaqe ndjeshëm ndaj prekjeve, edhe pse kjo zgjidhje shpesh është më pak praktike për përdoruesit.
Ferrari jo vetëm ka pranuar këtë realitet, por është duke ofruar edhe ndryshime për disa nga modelet ekzistuese, si Purosangue dhe 12Cilindri, që zëvendësojnë kontrolluesit kapacitivë në timon me butona fizikë më konvencionalë. Modelet më të reja si Testarossa dhe Amalfi kanë gjithashtu më shumë butona fizikë se paraardhësit e tyre.
Ky hap tregon një rikthim të mundshëm të përdorimit të kontrolluesve fizikë në makinave luksoze, si reagim ndaj reagimeve të përdoruesve dhe kritikave për funksionalitetin e kontrolleve të bazuara vetëm në ekran. /Telegrafi/