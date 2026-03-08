Ferrari i parë elektrik po vjen, publikohet videoja
“Një shkëndijë drite” mjafton për të zbuluar, qoftë edhe vetëm për disa skena, Ferrari Luce.
Vetura e parë elektrike e markës është tashmë një nga veturat më të pritura të vitit 2026.
Dhe edhe pamja më e shkurtër në video jep një ide se si mund të duket versioni përfundimtar.
Videoja paraprake që Ferrari publikoi më herët këtë javë nuk tregon pothuajse asgjë. Megjithatë, ka ende shumë për t'u entuziazmuar.
Si do të duket në të vërtetë Luce?
Kjo është pyetja që askush nuk ia ka ende përgjigjen.
Ferrari Luce pritet të jetë një crossover, pak më i vogël se Purosangue, megjithëse ende larg të qenit i vogël.
Diametri i tij duhet të ofrojë hapësirë të mjaftueshme për katër pasagjerë.
Shoferi do të përballet me një panel kontrolli tërësisht të ridizajnuar nga Jony Ive, ish-dizajneri i Apple.
Linjat dhe karroceria dalluese pritet ta dallojnë atë nga pjesa tjetër e linjës në tërësi.
Ky është një debutim i madh për markën, kështu që zgjedhjet e guximshme kanë kuptim. /Telegrafi/