Ferrari F80 Aperta ‘shfaqet’ rrugëve për herë të parë
Ferrari nxori në treg Amalfi Spider në fillim të këtij viti dhe aktualisht po i jep prekjet e fundit një tjetër kabrioleti.
Shumë më emocionues është fakti që F80 Aperta është parë nga Derek Photography për herë të parë jashtë fabrikës së Maranello-s, ndërsa po i nënshtrohej testimit si një prototip shumë i kamufluar.
Edhe pse maskimi bujar sugjeron një transformim të plotë krahasuar me kupen, shumica e ndryshimeve duket se po ndodhin mbi kabinën, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Amalfi Spider ka një çati të tërheqshme elektrikisht, F80 Aperta pritet të ketë një çati të lëvizshme manualisht, njësoj si LaFerrari Aperta para saj.
Hipermakina e hapur e Ferrarit po zëvendëson çatinë fikse prej fibre karboni të kupesë me një panel pëlhure që pronarët ka të ngjarë të jenë në gjendje ta vendosin në bagazh.
Vlen të përmendet se paraardhësi i saj ofrohej gjithashtu me një çati opsionale prej fibre karboni ose me një fund të ekspozuar të endur ose me një pamje të zezë me shkëlqim.
Ferrari po ndërton 799 kupe dhe, duke ditur mënyrën e funksionimit të kompanisë, ka shumë mundësi që kabrioleti të jetë edhe më i rrallë.
Mund të dalë në treg në një moment në vitin 2027, kur italianët do të festojnë 80 vjetorin e lançimit të modelit të tyre të parë të prodhimit, 125 S.
Automjeti i parë që mbante emrin Ferrari ishte gjithashtu një makinë sportive me çati të hapur.
Prandaj, koha duket e përshtatshme që F80 Aperta të debutojë vitin e ardhshëm.
F80 mund të ketë vetëm një motor V6 në vend të një V12, por kjo nuk i ka penguar koleksionistët të blejnë një të tillë.
Ferrari shiti të gjitha alokimet e modeleve kupe para se modeli kryesor të dilte në treg, kështu që nuk do të habitemi nëse edhe Aperta shitet menjëherë.
Duke pasur parasysh çatinë e saj të lëvizshme dhe prodhimin potencialisht më të ulët, presim që ajo të ketë një çmim më të lartë se modeli kupe, i cili filloi me rreth 3.7 milionë dollarë para opsioneve.
F80 Aperta është një nga 20 modelet që pritet të dalin në shitje deri në fund të vitit 2030, së bashku me Luce elektrike jashtëzakonisht të diskutueshme, 12Cilindri Manuale me një kuti ingranazhesh manuale të simuluar dhe ndoshta një 296 Challenge Stradale si një version rrugor i makinës së garave 296 Challenge.
Një model i ri ultra-ekskluziv nga seria Icona ka të ngjarë të mbërrijë gjithashtu, me sa duket me një motor V12 si Monza SP1/SP2 dhe Daytona SP3.
Duke folur për Luce, Ferrari ka hedhur poshtë thashethemet se po u bën presion blerësve të saj më të pasur që të porosisin makinën elektrike për të siguruar vende prodhimi për modelet e saj më ekskluzive.
F80 Aperta pothuajse me siguri do të jetë një prej tyre, por Maranello këmbëngul se këto makina të nivelit të lartë nuk vijnë me kushte Luce të lidhura. /Telegrafi/