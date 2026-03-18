Ferrari do të zëvendësojë kontrollet e timonit me prekje me butona të vërtetë
Më pak se një vit më parë, Ferrari pranoi se bëri një gabim. Kur lansoi SF90, prodhuesi i makinave donte të fuste sa më shumë teknologji të re në supermakinën hibride, duke zgjedhur butona me prekje kapacitive në timon në vend të butonave të vërtetë, me prekje. Pronarët e urrenin këtë.
Reagimet e detyruan Ferrarin të kthehej te butonat fizikë në timonin e Amalfi-t. Tani, kompania ka njoftuar një përmirësim për modelet ekzistuese për të marrë të njëjtin trajtim.
Ferrari i Atlantës postoi javën e kaluar se tani mund të përmirësojë timonin në Purosangue dhe 12Cilindri me butona të vërtetë, transmeton Telegrafi.
E tëra çfarë duhet të zëvendësojë shitësi është seksioni që përmban të gjitha kontrollet, gjë që mund ta bëjë pa e dërguar makinën përsëri në Itali.
Mbulesa e airbag-ut mbetet e pandryshuar. Zëvendësimi duket identik me origjinalin, vetëm tani me çelësa fizikë për menunë, telefonin dhe kontrollin e shpejtësisë.
Të gjitha kontrollet e tjera janë të njëjta, si kontrolli i tërheqjes, fshirëset dhe dritat. Ferrari nuk është i pari që rikthehet te përdorimi i butonave të vërtetë, por është i pari që ofron një modifikim të ri.
Prodhuesi italian i makinave, së bashku me disa marka kryesore dhe luksoze, ka pranuar hapur se zëvendësimi i kontrolleve fizike me opsione kapacitive ose me ekran me prekje ishte një hap prapa.
Në vend të kësaj, shumë prodhues makinash po rifusin kontrollet fizike në modelet e ardhshme. /Telegrafi/