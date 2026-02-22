Ferizaj për pikët e para në pranverë, Ballkani për rikthim - formacionet zyrtare
Ferizaj dhe Ballkani takohen në kuadër të xhiros së 21-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva krejtësisht të kundërta, me vendasit që duan t'i shmangen rënies dhe mysafirët duan titullin.
Ferizaj kërkon pikët e para në pranverë dhe synon që të shkaktojë befasi.
Në anën tjetër Ballkani pas humbjes nga Malisheva kërkon këndelljes dhe tre pikët në Ferizaj.
Formacionet zyrtare:
Ferizaj: Kai, Neziri, Iljazi, Shabani, K.Shabani, Fejzaj, Gërbovci, Sadriu, Berisha, Richards, Oguns.
Ballkani: Iljazi, Vokrri, Batarelo, Jashanica, Potoku, Deliu, Giovanni, Ismajlgeci, Tolaj, Kryeziu, Tolaj.
