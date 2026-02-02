Fenomeni i rrallë krijon iluzionin e katër hënave në Rusi
Një fenomen i rrallë optik atmosferik bëri që natën e së dielës në qiellin e Shën Pjetërburgut të dukej sikur ishin shfaqur katër hëna.
Ky fenomen sigurisht edhe ka habitur njerëzit dhe është shpërndarë gjerësisht në mediat sociale.
Ky efekt quhet “paraselene” – një iluzion optik që ndodh kur drita e Hënës thyhet nga kristalet e akullit në lartësitë e atmosferës.
🌑🌕🌑A rare phenomenon — a “paraselene” — was observed overnight over Moscow and the surrounding region
A paraselene, an optical illusion in which multiple Moon disks appear, occurs when light from the real Moon is refracted by flat ice crystals high in the atmosphere above the… pic.twitter.com/mRfzRu1Ilb
— NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026
Dritat e ndritshme që u shfaqën rreth hënës krijuan iluzionin e disa “hënave” të tjera, por në të vërtetë nuk ishte asnjë objekt qiellor i ri.
Shkencëtarët shpjegojnë se ky efekt shihet më shpesh në kushte shumë të ftohta.
Ngjarja është vizuale dhe nuk tregon ndonjë ndryshim astronomik real në Hënë apo në hapësirë. /Telegrafi/
