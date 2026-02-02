Një fenomen i rrallë optik atmosferik bëri që natën e së dielës në qiellin e Shën Pjetërburgut të dukej sikur ishin shfaqur katër hëna.

Ky fenomen sigurisht edhe ka habitur njerëzit dhe është shpërndarë gjerësisht në mediat sociale.

Ky efekt quhet “paraselene” – një iluzion optik që ndodh kur drita e Hënës thyhet nga kristalet e akullit në lartësitë e atmosferës.

Dritat e ndritshme që u shfaqën rreth hënës krijuan iluzionin e disa “hënave” të tjera, por në të vërtetë nuk ishte asnjë objekt qiellor i ri.

Shkencëtarët shpjegojnë se ky efekt shihet më shpesh në kushte shumë të ftohta.

Ngjarja është vizuale dhe nuk tregon ndonjë ndryshim astronomik real në Hënë apo në hapësirë. /Telegrafi/

