Fenomeni 18-vjeçar që po krahasohet me Usain Bolt – thyen rekord botëror në 200 metra
Sprinteri australian 18-vjeçar Gout Gout po tërheq vëmendjen e botës së atletikës, duke u krahasuar gjithnjë e më shumë me legjendën Usain Bolt.
Talenti i ri ka vendosur një rekord të ri botëror për moshat nën 20 vjeç në 200 metra, duke fituar finalen në Kampionatin Kombëtar Australian me kohën 19.67 sekonda, duke përmirësuar rekordin e mëparshëm prej 19.69 të Erriyon Knighton.
Progresi i tij është mbresëlënës. Vetëm një vit më parë, në 2025, ai kishte vrapuar këtë disiplinë në 20.02 sekonda, ndërsa tani ka zbritur nën kufirin e 20 sekondave me një kohë spektakolare.
Ekspertët e atletikës e cilësojnë atë si një talent të jashtëzakonshëm. Ish-sprinteri spanjoll Angel David Rodríguez thekson se ai nuk është më thjesht një premtim, por një atlet i kompletuar që po bëhet gjithnjë e më i fortë fizikisht dhe teknikisht.
Ndërkohë, trajneri Ramon Cid vlerëson veçanërisht fazën e nisjes së tij, duke shtuar se me përmirësimin e forcës, sprinteri australian do të bëhet edhe më shpërthyes në metrat e parë.
Me një kontratë profesionale tashmë të nënshkruar me Adidas që në vitin 2024, Gout është fokusuar plotësisht në atletikë dhe ka deklaruar se ndihet gati për sfida edhe më të mëdha në të ardhmen.
Ekspertët parashikojnë se ai do të jetë pjesë e finaleve olimpike në të ardhmen dhe një emër dominues në garat e mëdha ndërkombëtare, ndërsa atletika po hyn në një epokë ku talentet e reja po shpërthejnë gjithnjë e më herët.
E ardhmja duket jashtëzakonisht premtuese për këtë fenomen të ri të shpejtësisë. /Telegrafi/
18-year-old GOUT GOUT 🇦🇺 19.67s (1.7) over 200m at Australian Championships in Sydney!!🤯🤯
A new U20 World Record ☑️
National Record ☑️
First Australian man under 20 seconds ☑️
A star is born!
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) April 12, 2026