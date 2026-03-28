Fenomen i rrallë, qielli bëhet i kuq në Australi përpara ciklonit tropikal
Një fenomen i jashtëzakonshëm ka tërhequr vëmendjen e banorëve të Australisë, ku një stuhi pluhuri e shkaktuar nga cikloni tropikal Narelle ka transformuar qiellin në një nuancë dramatike të kuqe.
Ngjyra e pazakontë e qiellit u krijua nga kombinimi i rërës së ngritur nga erërat e forta dhe dritës së diellit që perëndonte, duke krijuar një spektakël vizual që ngjante me pamje apokaliptike.
Pamjet e marra nga banorët dhe turistët, veçanërisht në zonën e Shark Bay Caravan Park, tregojnë rërën që mbulon gjithçka, ndërsa qytetarët përgatiteshin për të përballuar ndikimet e ciklonit.
Stafi i parkut komentoi në rrjetet sociale:
“Shumë e çuditshme jashtë dhe gjithçka është e mbuluar me pluhur. Ende nuk ka shumë erë. Shpresojmë që të bjerë mjaftueshëm shi për ta larë të gjithë këtë pluhur”, deklaroi ai.
Cikloni Narelle, i cili fillimisht pritej të godiste direkt zonën, u ul në një sistem nën-tropikal të shtunën, por pamjet mbeten dëshmi e fuqisë dramatike të natyrës dhe ndikimit të motit ekstrem në komunitet.
Ngjarje të tilla janë një kujtesë e fuqisë së papritur të elementeve natyrore dhe bukurisë vizuale që ato krijojnë, edhe në situata të rrezikshme. /Telegrafi/