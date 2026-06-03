Faqeve të internetit të mediave në Mbretërinë e Bashkuar u është dhënë fuqia për të bllokuar Google në përdorimin e artikujve të tyre në kërkimet me Inteligjencë Artificiale
Botuesit online dhe organizatat e lajmeve tani janë në gjendje të bllokojnë përmbajtjen e tyre që shfaqet në përmbledhjet e IA-së të Google në rezultatet e kërkimit në Mbretërinë e Bashkuar, njoftoi organi mbikëqyrës britanik i konkurrencës.
Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA) tha se kërkesa e re do t'i "vendoste botuesit, si organizatat e lajmeve, në një pozicion më të fortë për të negociuar marrëveshje përmbajtjeje me Google".
Shumë organizata mediatike janë ankuar se kanë përjetuar një rënie në trafikun e klikimeve në faqet e tyre të internetit - dhe për këtë arsye të ardhurat e tyre - që kur Google filloi të vendoste përmbledhjet e IA-së në krye të faqes së kërkimit.
Shumë njerëz i lexojnë këto pa klikuar në gazetarinë origjinale.
Deri më tani, faqet e internetit gjithashtu nuk ishin në gjendje të zgjidhnin që përmbajtja e tyre të mos përpunohej për përmbledhje të IA-së pa u tërhequr edhe nga kërkimi tradicional i Google.
Duke pasur parasysh dominimin e tregut të kompanisë, kjo do të kishte zvogëluar dukshmërinë e gazetarisë së tyre.Shoqata e Medias së Lajmeve në Mbretërinë e Bashkuar, e cila përfaqëson botuesit e lajmeve në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë The Guardian, tha se vendimi ishte një "hap i rëndësishëm drejt barazimit të fushës së lojës dhe ndërtimit të një ekonomie dixhitale të drejtë dhe transparente ku përmbajtja premium respektohet siç duhet dhe kompensohet në mënyrë të drejtë". /Telegrafi/