EXFIS është në çdo vend me ty
Çdo udhëtim fillon me besim. Për shoferët që kërkojnë cilësi të qëndrueshme, shërbim profesional dhe furnizim të sigurt në çdo lëvizje, EXFIS është partneri që i shoqëron në rrugët e përditshme dhe në destinacionet më të rëndësishme.
Me praninë e saj në rrugët kryesore dhe në shumë lokacione në Kosovë, EXFIS është bërë pjesë e përditshmërisë së qytetarëve – qoftë për udhëtime pune, lëvizje familjare apo rrugë më të gjata.
“EXFIS është në çdo vend me ty” e përfaqëson më së miri afërsinë e brendit me klientët: një rrjet i besueshëm që të shoqëron kudo ku të çon rruga.
Cilësia mbetet një nga shtyllat kryesore të brendit. EXFIS furnizon karburante për automjete, duke përfshirë naftë dhe benzinë, të zhvilluara për performancë, efikasitet dhe përputhje me standardet evropiane. Kompania po ashtu ka laboratorin e saj të kontrollit, EXFIS Labs, të akredituar sipas ISO/IEC 17025 për testimin e derivateve të naftës.
Për shoferët, kjo do të thotë më shumë besim në çdo furnizim dhe më shumë siguri në çdo udhëtim. Nga qyteti deri te rrugët ndërurbane, EXFIS synon të jetë pranë klientëve me shërbim korrekt, produkte cilësore dhe përvojë të qëndrueshme.
Kudo që të çon rruga, EXFIS është pranë teje me cilësi, besueshmëri dhe shërbim që të jep siguri në çdo udhëtim.
EXFIS ecën me ty.